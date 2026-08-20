Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά την εγχείρησή του -«Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει» - iefimerida.gr

Ο Κέντρικ Ναν στάθηκε άτυχος σε ατομική του προπόνηση στις ΗΠΑ, όπου υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και θα λείψει 6-8 βδομάδες. Ο ίδιος όμως παραμένει θετικός.

Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, ενημερώθηκε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για έναν σοβαρό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και θα λείψει από τις υποχρεώσεις των «πρασίνων» για σχεδόν 8 εβδομάδες.

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Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε εγχείρηση και πλέον αναρρώνει και ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ, που αναμένεται να έρθει στις αρχές του Οκτωβρίου.

Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο μήνυμα του Κέντρικ Ναν

O Kέντρικ Ναν παρουσιάστηκε αρκετά αισιόδοξος μετά και την ολοκλήρωση της εγχείρησής του και στο πρώτο του μήνυμα μέσω social media, τονίζοντας πως όλο αυτό θα τον κάνει πιο δυνατό και θα του επιτρέψει να γυρίσει ακόμα καλύτερος σε σχέση με πριν.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Η μηχανή χρειάστηκε ένα update. Μια καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού! Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει».

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Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR που αναμένεται να χάσει ο Ναν

Ο Ναν θα απουσιάσει από ολόκληρη την προετοιμασία, αλλά και από τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Στη Euroleague, οι «πράσινοι» ξεκινούν με τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στο T-Center, υποδεχόμενοι κατά σειρά την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου, τη Βιλερμπάν στις 30/9, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 2/10 και τη Φενέρμπαχτσε στις 8/10. Στις 13 Οκτωβρίου ακολουθεί το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι στην Παρτιζάν.

Οι τρεις πρώτες αναμετρήσεις θεωρείται πολύ πιθανό να διεξαχθούν χωρίς τον 31χρονο γκαρντ, ενώ ο Ναν θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, εφόσον φυσικά η αποθεραπεία του εξελιχθεί χωρίς προβλήματα.

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Όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις, στο Super Cup θα ήταν ούτως ή άλλως εκτός λόγω της τιμωρίας που «κουβαλά» από τους περσινούς τελικούς, ενώ όλα δείχνουν ότι θα χάσει τουλάχιστον την πρεμιέρα και ενδεχομένως τη δεύτερη αγωνιστική της GBL, η οποία αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου.