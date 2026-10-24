Παναθηναϊκός AKTOR-Kαρδίτσα 78-64: Είχε φύλακα-άγγελο τον Γιαμπουσέλε και γύρισε από την... κόλαση! [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον Γιαμπουσέλε να τον κρατά όρθιο στα δύσκολα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέτρεψε την κατάσταση στην τέταρτη περίοδο και λύγισε την Καρδίτσα (78-64).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά δεν... κάηκε! Με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να αποτελεί το βασικό στήριγμα των «πράσινων» στις δύσκολες στιγμές της αναμέτρησης, το «τριφύλλι» κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή απέναντι στην εξαιρετικά ανταγωνιστική Καρδίτσα, φτάνοντας στη νίκη χάρη στην αντίδρασή του στο τέταρτο δεκάλεπτο.

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Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενη την επιθετική δυστοκία και τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι και στο +11 (28-39), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (31-39), την ώρα που οι γηπεδούχοι μετρούσαν μόλις 1/11 τρίποντα. Ο Γιαμπουσέλε, ωστόσο, ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την ομάδα του όταν τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παραμείνει στη διεκδίκηση της νίκης. Στην τελική ευθεία οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές, γύρισαν το παιχνίδι και απέφυγαν μια οδυνηρή εντός έδρας ήττα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό AKTOR ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Κώστα Σλούκα στη δημιουργία, με τον Έλληνα γκαρντ να μοιράζει εννέα ασίστ, ενώ ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε 12 πόντους. Πολύτιμες λύσεις έδωσε και ο Ισαάκ Μπόνγκα, που άγγιξε το double-double, μετρώντας 10 πόντους και επτά ριμπάουντ.

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Η Καρδίτσα... πάγωσε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες απέναντι στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική Καρδίτσα, η οποία έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Οι "πράσινοι" αδυνατούσαν να βρουν επιθετικό ρυθμό, ωστόσο εκμεταλλεύτηκαν τις επισκέψεις τους στη γραμμή των βολών, καταφέρνοντας να κλείσουν την πρώτη περίοδο με ισχνό προβάδισμα τεσσάρων πόντων (19-15). Παρά το γεγονός ότι είχαν το πάνω χέρι στο σκορ, δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής.

Η εικόνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Καρδίτσα να ανεβάζει στροφές και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την επιθετική δυστοκία του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου, με πρωταγωνιστές τους ΜακΡέι και Τέρνερ, που σημείωσαν 11 και 10 πόντους αντίστοιχα, έτρεξαν ένα επιμέρους 24-12, παίρνοντας τα ηνία της αναμέτρησης. Μάλιστα, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 11 πόντους (28-39), με τους γηπεδούχους να παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική τους λειτουργία.



Χαρακτηριστικό της απογοητευτικής επιθετικής εικόνας του Παναθηναϊκού ήταν το τραγικό 1/11 τρίποντα (9%), με τους "πράσινους" να αδυνατούν να συνδεθούν με το αντίπαλο καλάθι από την περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της στα ριμπάουντ (19-16) και την αποτελεσματικότητά της κοντά στο καλάθι (12/20 δίποντα), πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (31-39). Έτσι, το "τριφύλλι" βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ, έχοντας αρκετά πράγματα να διορθώσει ενόψει του δεύτερου ημιχρόνου.

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Ένα δεκάλεπτο και ο Γιαμπουσέλε ήταν αρκετοί για την ανατροπή του Παναθηναϊκού AKTOR

Η Καρδίτσα ξεκίνησε... όπως ακριβώς το άφησε, με μεγάλη ευστοχία, σωστές επιλογές στην επίθεση και με την διαφορά στο +10 (35-45) μέσα σε τρία λεπτά στην τρίτη περίοδο, με δυο διαδοχικά τρίποντα του Ρούμογλου. Από πλευράς «πρασίνων» ο Γιαμπουσέλε ήταν αυτός που προσπαθούσε στην επίθεση, φτάνοντας τους 10 πόντους στο ματς. Με τον Μπόνγκα να μπαίνει στην εξίσωση (10 πόντοι) το «τριφύλλι» ισοφάρισε σε 50-50, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά ένα σερί 6-0 των φιλοξενούμενων έβαλε μπροστά την Καρδίτσα (50-56) με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Το παιχνίδι εξακολουθούσε να είναι ντέρμπι, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ο Παναθηναϊκός AKTOR που είχε τα ηνία. Με πρωταγωνιστή τον Γιαμπουσέλε, ένα καλάθι του Λεσόρ και ένα τρίποντο του Ναν, οι «πράσινοι» σκαρφάλωσαν στο +10 (70-60) με μόλις πέντε λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα.



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Ο Σλούκας μοίραζε τις ασίστ σαν... στραγάλια, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έφτασαν την διαφορά στο +14 (74-60) τρία λεπτά πριν το φινάλε, το νερό ουσιαστικά είχε μπει στο αυλάκι και ο Παναθηναϊκός AKTOR με πρωταγωνιστή τον Γιαμπουσέλε έκανε την ανατροπή και πήρε την νίκη απέναντι στην Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64

