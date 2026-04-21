Παναθηναϊκός AKTOR: Απέναντι στη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague -Οι μέρες και οι ώρες των δύο πρώτων αγώνων - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε την πρόκριση απέναντι στη Μονακό και φουλάρει για τα playoffs της Euroleague.

Με τη Βαλένθια να περιμένει ήδη, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα της έδρας με τη δεύτερη θέση που κατέκτησε, ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε μαζί της το ραντεβού, μετά τη νίκη επί της Μονακό, με φόντο του Final Four του T-Center.

Με το πρώτο παιχνίδι της σειράς να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τρίτη (28/4), στις 21:45. Θυμίζουμε πως η σειρά είναι best of five, κρίνεται δηλαδή στις τρεις νίκες.

Με τα δύο πρώτα ματς να έχουν οριστεί στην Ισπανία, αφού μετά την Τετάρτη, οι δύο ομάδες διασταυρώνονται και την Πέμπτη (30/4) στις 21:45. Το Game 3 στο Telekom Center θα γίνει στις 5 ή 6 Μαΐου και μετέπειτα, αν χρειαστεί, οι δύο ομάδες θα ανταμώσουν σε Game 4 (7 ή 8 Μαΐου) στο T-Center και αν φτάσουν σε Game 5, στην Roig Arena (12 ή 13 Μαΐου).

Ποιον αντιμετωπίζει ο νικητής του Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια στο Final Four της Euroleague

Όπως έχει γνωστό από το bracket της Euroleague, οι νικητές των τεσσάρων ζευγαριών των playoffs γνωρίζουν τον δρόμο τους για το Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός είναι ο τελευταίος που θα μάθει αντίπαλο στα playoffs, ωστόσο ο νικητής του Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια γνωρίζει ήδη με ποιον διασταυρώνεται σε πιθανό ημιτελικό.

Ο νικητής του Ρεάλ - Χάποελ θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο νικητή του Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια, στον έναν εκ των δύο ημιτελικών του φετινού Final Four.