Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες -«Ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας» - iefimerida.gr

Τις φανέλες για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR με το πράσινο και το χρυσό να κυριαρχούν.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «τριφύλλι», η φανέλα ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας.
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR
«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.
Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.
Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!».
