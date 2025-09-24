Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες -«Ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας» - iefimerida.gr

Τις φανέλες για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR με το πράσινο και το χρυσό να κυριαρχούν.



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «τριφύλλι», η φανέλα ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας.



Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR



«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!».