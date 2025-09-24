 Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες -«Ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες -«Ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας»

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες
Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτές είναι οι νέες φανέλες
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις φανέλες για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR με το πράσινο και το χρυσό να κυριαρχούν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «τριφύλλι», η φανέλα ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!».

