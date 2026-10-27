Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο 80-75: Ο Ναν... μυρίστηκε ντέρμπι και βγήκε μπροστά να «καθαρίσει» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μετά την Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε... ντέρμπι και με την Αρμάνι, αλλά βρήκε ξανά τις λύσεις στο φινάλε (80-75) για να παραμείνει στην κορυφή της EuroLeague.

Τα θεωρητικά εύκολα έκανε… δύσκολα ο Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στην Αρμάνι, αλλά στο φινάλε βγήκε νικητής και αυτό μετράει. Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε και για τέτοια ματς, βγήκε μπροστά στο φινάλε έχοντας συμπαραστάτη τον Ματίας Λεσόρ και οι «πράσινοι» έφτασαν στο 7-1, μένοντας στην κορυφή της EuroLeague.

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Καθοριστικό το καλάθι του Ναν απέναντι στον Μόουζες Ράιτ, που έβαλε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο +3 και με παράσταση νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR ο Κέντρικ Ναν με 20 πόντους έχοντας όμως παράλληλα και 6 τελικές πάσες, ενώ ο Ματίας Λεσόρ προσέθεσε 13, μαζί με 11 ριμπάουντ. Σε ένα παιχνίδι που πάτησε για πρώτη φορά glass floor όσον αφορά την EuroLeague ο Κώστας Σλούκας, έχοντας 3 πόντους αλλά και 5 ασίστ.

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Έχασε τη συγκέντρωσή του στο φινάλε του ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν μπήκε με την απαιτούμενη σκληράδα στην άμυνα. Η Αρμάνι βρήκε και φάσεις στο transition, με τον Ράιτ να σκοράρει και να γεμίζει τη στατιστική του. Οι αρχικές ανορθογραφίες (2-8, 4') διορθώθηκαν γρήγορα, με την είσοδο του Λεσόρ.

Η Αρμάνι έμεινε στο προβάδισμα ως το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (18-19, 10'), αλλά δεν είχε απάντηση στο ψηλό σχήμα του Παναθηναϊκού AKTOR. Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ έκρυψαν τον ορίζοντα, μάζεψαν επιθετικά ριμπάουντ, με τον Ναν να αναλαμβάνει το σκοράρισμα, βρίσκοντας και αυτός ρυθμό.

Οι «πράσινοι» έτρεξαν επιμέρους 12-1 και το 24-24 μετατράπηκε σε 36-25 (16'), μια διαφορά που ο Παναθηναϊκός AKTOR όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έχασαν την αμυντική συγκέντρωσή τους και δύο τρίποντα του Κόουλ μείωσαν σε 40-37 στο ημίχρονο.

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Χρειάστηκε το σόου του Ναν στο φινάλε για την 7η νίκη στην EuroLeague

Με το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος να είναι εξίσου κακό, κάτι που η Αρμάνι εκμεταλλεύτηκε με επιμέρους 2-9 και προσπέρασε 42-46 (23'). Αντίβαρο στον εξαιρετικό Μπολμάρο ήταν ο Ναν που πάτησε ξανά παρκέ για να διορθώσει τα κακώς κείμενα, με τον Ομπράντοβιτς να πηγαίνει σε σχήμα που είχε τον Χέις Ντέιβις σε θέση «5» και δίπλα του, τους Ερνανγκόμεθ και Μπόνγκα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισορρόπησε το ματς, αλλά δεν το ήλεγξε πλήρως με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι με χέρι (60-61, 30'). Ο Ντάριους Τόμπσον από το πουθενά έγινε παράγοντας του αγώνα με το σκοράρισμά του, αλλά οι γηπεδούχοι ανέβασαν την έντασή τους στην άμυνα με το σχήμα των φόργουορντ.

Ο Μπολμάρο συνέχιζε να σκοράρει όμως (68-67, 34') και το παιχνίδι… μύριζε ντέρμπι. Το σχήμα αυτό του Ομπράντοβιτς μπορεί να έφερε καλύτερη άμυνα αλλά έχασε τη μάχη των ριμπάουντ, με την Αρμάνι να κάνει μεγάλη ζημιά.

Ο Λεσόρ επέστρεψε για το τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά ο Ντιόπ συνέχισε να τελειώνει φάσεις (70-71, 34'). Ο Φρανσίσκο έβγαλε δύο άμυνες μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο (73-71, 38'), αλλά ο Κόουλ βρήκε τρίποντο για το 73-74. Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε τέσσερις επιθέσεις σε μία για το 75-74 στα 51.6'', με τον Χολ πρώτα να τραβάει διχτάκι και μετέπειτα να αστοχεί σε τρίποντο.

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Σε αυτό το σημείο που πήγε το ματς, ήταν η ώρα του Ναν. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ με ένα προσωπικό σόου σκόραρε στα 6'' για το +3 των «πρασίνων» που ήταν πλέον απόσταση ασφαλείας. Μάλιστα, ο Χολ έχασε την πρώτη βολή μετά το φάουλ που του έκανε ο Λεσόρ, αλλά ο Ναν τον μιμήθηκε στα 5''. Τελικά το σουτ που βρήκε η Αρμάνι ήταν... αέρος - αέρος και έτσι ο Παναθηναϊκός AKTOR έφυγε με την έβδομη νίκη του από το glass floor.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75.