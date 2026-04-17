Παναθηναϊκός AKTOR-Αναντολού Εφές 97-62: Έβδομος με επιβλητική εμφάνιση και παίζει με Μονακό στα play-in της Euroleague - iefimerida.gr

Με μία σαρωτική εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός AKTOR «σκόρπισε» την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens (97-62) και τερμάτισε 7ος στη regular season της Euroleague.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με ρεκόρ 22-16 και πλέον περιμένουν την ερχόμενη Τρίτη την Μονακό στην έδρα τους για τα play-in της διοργάνωσης. Σε περίπτωση νίκης θα κλείσουν ραντεβού με τη Βαλένθια στα play-offs με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Telekom Center Athens, ενώ αν ηττηθούν θα παίξουν και πάλι στην έδρα τους με τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα και αν επικρατήσουν θα πάνε να δώσουν «μάχες» στα play-offs με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στην πρώτη θέση.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 24 πόντους (career high) και 4/5 τρίποντα, ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και 14 ο Ματίας Λεσόρ, όσους και ο Κένεθ Φαρίντ.

Από τους Τούρκους, που τερμάτισαν στην 19η θέση και παρατάχθηκαν χωρίς τους Σέιν Λάρκιν, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτσάν Οσμάνι διασώθηκε ο Σέμους Χέιζερ με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

Ανταγωνιστικοί οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη περίοδο

Άστοχο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό και αυτό αποτυπώθηκε από τα 1/5 εντός παιδιάς που είχαν οι «πράσινοι» στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Βενσάν Πουαριέ σε πρώτη φάση και ο Τζόρνταν Λόιντ σε δεύτερη ήταν εκείνοι που είχαν βγει μπροστά για λογαριασμό της Αναντολού Εφές η οποία και προηγήθηκε με 6-10 στο πρώτο τετράλεπτο του αγώνα. Βέβαια δεν υπήρξε και ανάλογη συνέχεια. Ο Κέντρικ Ναν (8π.-2ασ.) άναψε τις… μηχανές του και οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε επιμέρους 14-6 για το 20-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ανέβασε... στροφές ο Παναθηναϊκός AKTOR και έβαλε βάσεις νίκης

Οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 7/16 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5-4 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Εφές είχε 5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες για ισάριθμα λάθη. Η δεύτερη περίοδος ωστόσο έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ναν (13π.-5ασ.) στο σκοράρισμα και ήταν εκείνος που… έκανε και την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα σημείωσε 11 πόντους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χαρίζοντας παράλληλα και πλούσιο θέαμα έχοντας έως το τέλος του ημιχρόνου (45-38) 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 4/4 βολές.

Η διαφορά είχε φτάσει και στο +10 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (44-34) ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του ημιχρόνου έχοντας στο σύνολο 13/25 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 10/12 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 3 λάθη. Η Έφες είχε πάρει 8 πόντους από τους Λόιντ και Πουαριέ ενώ συνολικά είχε 12/22 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 8/11 βολές, 12-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για 7 λάθη.

Ο «τυφώνας» Παναθηναϊκός παρέσυρε τους Τούρκους

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης. Έτρεξε σερί 13-0 με το οποίο πήρε διαφορά 20 πόντων (58-38) βάζοντας παράλληλα και τους πρώιμους τίτλους τέλους του αγώνα. Ο Ματίας Λεσόρ είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοση του σε αυτό το διάστημα ενώ η Εφές δεν μπορούσε να σκοράρει ούτε με… αίτηση.

Το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 26-5 (!!) Υπέρ των πρασίνων και μάλιστα είχε φτάσει και στο 26-2 για διαφορά 31 πόντων (71-40) πριν από το το 71-43 με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 3η περίοδο η Εφές είχε μόλις 1/6 δίποντα και 1/10 τρίποντα.

Τυπική διαδικασία και +35

Έκτοτε το παιχνίδι αποτέλεσε τυπική διαδικασία καθώς ο Παναθηναϊκός είχε εξασφαλίσει τη νίκη και απλά είχε αρχίσει να μετράει… αντίστροφα για το παιχνίδι του Play-In.

Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το +41 (95-54) λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα.

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς 8 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 9 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (8 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 2 (6 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 24 (3/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Γκραντ (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 18 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 14 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 2 (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μήτογλου 2 (4 ριμπάουντ)

Αναντολού Εφές (Λάσο): Μπομπουά 8 (1/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χαζέρ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λόιντ 15 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λι 2, Γουάιλερ-Μπαμπ 2 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σμιτς (4 ριμπάουντ), Ντέσερ, Πουαριέ 8 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σουάιντερ 2, Μουτάφ 10 (2), Γιλμάζ 1, Τζόουνς 4 (6 ριμπάουντ).