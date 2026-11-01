Ο Νίστρουπ πηγαίνει με την... πεπατημένη και τα «όπλα» του απέναντι στην ΑΕΚ - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται να πάει στην... πεπατημένη.

Το μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League οι φίλοι του Παναθηναϊκού το περιμένουν για να δουν την ομάδα τους να πατάει ξανά στην κορυφή.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς, η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ θα χρειαστεί το τρίποντο, σε ένα ντέρμπι αποδείξεων απέναντι στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον κόουτς του «τριφυλλιού» να φαίνεται πως προτιμάει τη λογική των δύο φορ. Άλλωστε, ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ έχει στερήσει μία ποιοτική λύση στον Νίστρουπ, ο οποίος θα ποντάρει στη δυναμική των δύο φορ του.

Ανδρέας Τεττέη και Σίριλ Ντέσερς έχουν προβάδισμα για να παίξουν μαζί στην κορυφή της επίθεσης, με τον Λιβάι Γκαρσία να έρχεται από τον πάγκο. Ενώ προβάδισμα για τη θέση του αριστερού μπακ έχει και ο Σαλάχ Εντίν έναντι του Κυριακόπουλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα άλλα, ο Νίστρουπ δεν έχει λόγο να χαλάσει το δίδυμο των στόπερ του, στους οποίους έχει επενδύσει, ενώ προτιμά στο κέντρο τον Καμαρά από το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας ως παρτενέρ τον Κάνγκουα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ Εντίν - Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο - Τεττέη, Ντέσερς.