Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Στα 35 δευτερόλεπτα ο Τεττέη σκόραρε και έβαλε... φωτιά στο ντέρμπι [βίντεο] - iefimerida.gr

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στο σκορ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και έγραψε το 1-0 με δυνατό σουτ του Τεττέη έξω από την περιοχή.

Καλύτερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Νίστρουπ! 35 δευτερόλεπτα πέρασαν για να μπει το πρώτο γκολ στο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει κεφάλι στο σκορ πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα με σκόρερ τον Ανδρέα Τεττέη που «τιμώρησε» τα δίχτυα της ΑΕΚ.

Έπειτα από λάθος του Ρότα που βρέθηκε υπό πίεση από τον Αντίνο, η μπάλα κατέληξε στον Τεττέη που εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής εκτελώντας τον Μπρινιόλι και στέλνοντας τη μπάλα απευθείας στην κλειστή γωνία του Ιταλού πορτιέρε για το 1-0 του «τριφυλλιού» και το γκολ από τα... αποδυτήρια.