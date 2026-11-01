Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: «Πράσινη» κυριαρχία στο ντέρμπι της Super League [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός έκανε σκόνη και θρύψαλα την ΑΕΚ, πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-0 στο αθηναϊκό ντέρμπι στο ΟΑΚΑ και έστειλε μήνυμα τίτλου στη Super League.

Απόλυτα κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και η κορυφή του ανήκει! Στα 35 δευτερόλεπτα προηγήθηκε με τον Τεττέη, ο Αντίνο που έκανε μεγάλη ζημιά στην κιτρινόμαυρη άμυνα ήταν ο απόλυτος MVP με ασίστ και γκολ για να έρθει η τεράστια νίκη-η όγδοη φετινή του στο πρωτάθλημα-με 2-0 στην ένατη αγωνιστική που τον βρίσκει μόνο πρώτο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 24 πόντους, στην προσπάθειά του να... κλέψει το στέμμα από την «Ένωση».

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Στην χειρότερη φετινή εμφάνιση της και σε μια από τις πιο απογοητευτικές επί εποχή Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ ήταν αγνώριστη σε όλες τις γραμμές της και με την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο, έχασε έδαφος από την κορυφή, υποχωρώντας στην τέταρτη θέση της Super League με 17 πόντους. Κι όλα αυτά ενώ την Τετάρτη ακολουθεί η «αστεράτη» μάχη με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League.

Προηγήθηκε στα 35 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός με Τεττέη

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έβαλε... φωτιά στο ΟΑΚΑ σκοράροντας μόλις στα 35 πρώτα δευτερόλεπτα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρότα υπό την πίεση του Αντίνο έκανε ολέθριο όπως αποδείχθηκε λάθος, η μπάλα κατέληξε στον Τεττέη που με δυνατό σουτ που εξαπέλυσε εκτός περιοχής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπρινιόλι.

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Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός με δυο δοκάρια που του στέρησαν γκολ

Ο Παναθηναϊκός κυριαρχούσε πλήρως απέναντι σε μια ΑΕΚ που έδειχνε μπλοκαρισμένη επιθετικά, ενώ ανασταλτικά αντιμετώπιζε πολλά θέματα, κάτι που επέτρεπε στους γηπεδούχους να πατούν με ευκολία και αξιώσεις στην περιοχή της δημιουργώντας ευκαιρίες για γκολ.

Κάτι που συνέβη και στο 38ο λεπτό όπου οι «πράσινοι» έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία. Έπειτα από αντεπίθεση, ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε, ενώ στην εξέλιξη της φάσης, η μπάλα έφτασε στον Αντίνο που επιχείρησε γλυκό πλασέ στην αντίπαλη εστία, με τη μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι και να του στερεί το γκολ.

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Ο Παναθηναϊκός είχε εκ νέου δοκάρι στο 41ο λεπτό, αυτή τη φορά με τον Λιβάι Γκαρσία που τον τροφοδότησε ο Αντίνο και εκτέλεσε με την μία από το ημικύκλιο της περιοχής, με τη μπάλα να βρίσκει στο εσωτερικό του δεξιού δοκαριού του Μπρινιόλι και να φεύγει παράλληλα με την εστία από την άλλη πλευρά. Στο 43', ο Πένια μπλόκαρε εύκολα ένα σουτ του Μαρίν από τα 30 μέτρα.

Ο Αντίνο βρήκε δίχτυα για το 2-0 του Παναθηναϊκού στο 49'

Με αλλαγές ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, με τους Γκεοργκίεφ και Κοϊτά στις θέσεις των Ρότα και Ζούμπκοφ. Στο 49ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο.

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Με τρομερή κούρσα λίγο πάνω από τη σέντρα, ο Αργεντίνος έφυγε μόνος του από τα αριστερά, ο Γκεοργκίεφ έχασε την ισορροπία του μετά από κεφαλιά και ο Αντίνο, συνέκλινε και σούταρε στην κλειστή γωνία για το 2-0.

Μια από τις... πολλές φορές που οι «πράσινοι»... χτύπησαν από την δεξιά πλευρά δημιουργώντας ζημιές και ρήγματα στην άμυνα της «Ένωσης». Με το σκορ στο 2-0, ο Νίκολιτς αποφάσισε να παίξει φουλ επίθεση ρίχνοντας στο ματς τον Ζίνι αντί του Μάγερ.

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Η πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 62ο λεπτό με μακρινό σουτ του Βιτάλις που πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία. Ένα λεπτό αργότερα, ο Καμαρά σούταρε εκτός περιοχής, με τη μπάλα να κοντράρει και να περνά άουτ.

Έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός - Αποβλήθηκε ο Κάνγκουα

Με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ζίνι έδωσε ενέργεια και ταχύτητα στο παιχνίδι της ΑΕΚ και στο 64ο λεπτό με ωραία ατομική ενέργεια δοκίμασε τα πόδια του με σουτ υποχρεώνοντας τον Πένια σε εντυπωσιακή απόκρουση.

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Στο 70ο λεπτό, άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες στο ματς καθώς ο Παναθηναϊκός έμεινε παίκτη λιγότερο μιας και αποβλήθηκε ο Κάνγκουα με απευθείας κόκκινη σε φάση που κλώτσησε στον Κοϊτά και εξετάστηκε απ΄τον διαιτητή στο on field review.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η ΑΕΚ προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα δίχως όμως αποτέλεσμα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που έπαιζε πιο «σφιχτά» για να διαφυλάξει το υπέρ του προβάδισμα, με το 2-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος (71′ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά, Κάνγκουα, Αντίμο, Λ. Γκαρσία (71′ Λούζα), Ντέσερς (57′ Ταμπόρδα), Τεττέη

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα (46΄ Γκεορκίεβ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (74′ Μάνταλος), Βιτάλις (84′ Κουτέσα), Μάγερ (54′ Ζίνι), Ζουμπκόφ (46′ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα