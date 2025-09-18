Παναθηναϊκός: Από το μεσημέρι της Παρασκευής στις 12:00 διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ντέρμπι με Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού θα τεθούν από τις 12:00 της Παρασκευής (19/9), αποκλειστικά μέσω του ίντερνετ, τα εισιτήρια του κυριακάτικου (21/9, 21:00) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη (περίπου 4.000 εισιτήρια), ενώ οι τιμές τους έχουν ως εξής:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θύρες Τιμή

6, 7: 30€

1Β , 5Γ , 12Β: 50€

1Α, 5Β , 8Α , 12Α: 55€

5Α , 9, 11: 85€

2: 105€

10: 155€

3: 305€

Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι»:

«Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου. Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr».