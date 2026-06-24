Παναμάς-Κροατία 0-1, Μουντιάλ 2026: Κυνικά με Μπούντιμιρ -Έμεινε... ζωντανή στην ιστορική βραδιά του Μόντριτς [βίντεο] - iefimerida.gr

Χωρίς να θέλξει με την απόδοσή της, η Κροατία πήρε τη νίκη απέναντι στον Παναμά (1-0) και έμεινε ζωντανή για την πρώτη δυάδα του Group L, στο Μουντιάλ 2026.

Σε ένα παιχνίδι που ο Λούκα Μόντριτς έγραψε ιστορία, φτάνοντας τα 200 παιχνίδια με την εθνική του ομάδα, οι Κροάτες πήραν αυτό που ήθελαν.

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Το 1-0 απέναντι στον Παναμά, τους κρατάει ζωντανούς στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης, μετά και το 1-1 της Αγγλίας με την Γκάνα νωρίτερα.

Οι Κροάτες έχουν τρεις βαθμούς, ενώ Άγγλοι και Γκανέζοι έχουν τέσσερις. Στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, η παρέα του Μόντριτς θα αντιμετωπίσει την Γκάνα, σε έναν «τελικό» για την πρώτη δυάδα του ομίλου.

Ο Μπούντιμιρ κράτησε... ζωντανή την Κροατία στο Μουντιάλ 2026

Το πρώτο ημίχρονο πραγματικά δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Η μεγαλύτερη στιγμή του Παναμά, που κατέληξε σε επέμβαση του Λιβάκοβιτς, θεωρήθηκε ως μη γενόμενη, μιας και η μπάλα είχε βγει πριν τη σέντρα.

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Η Κροατία είχε τον έλεγχο αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα επικίνδυνο και να δημιουργήσει απειλή.

Ωστόσο, βρήκε αυτό που έψαχνε νωρίς στο δεύτερο μέρος. Στο 54ο λεπτό, ο Μπούντιμιρ άνοιξε το σκορ μετά από τρομερή συνεργασία του Πάσαλιτς με τον Στάνισιτς. Ο δεύτερος έκανε τη σέντρα και ο Μπούντιμιρ σκόραρε για το 1-0.

Με τους Κροάτες να χάνουν ευκαιρία στο… καπάκι για να τελειώσουν το ματς. Από κόρνερ του Παναμά στο 57', οι Κροάτες έκλεψαν την μπάλα, ο Μόντρις έβγαλε τετ α τετ τον Πάσαλιτς αλλά εκείνος νικήθηκε αρχικά από τον Μοσκέρα, ενώ στη δεύτερη ευκαιρία του, δεν μπόρεσε από δύσκολη θέση να σκοράρει.

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Με τον Παναμά, μπροστά στην απελπισία για να μην αποκλειστεί, να προσπαθεί περισσότερο στο γήπεδο. Ψάχνοντας την ισοφάριση, όμως, έπεσαν πάνω στον Λιβάκοβιτς.

Ο κίπερ της Κροατίας είπε δύο φορές «όχι» στον Μουρίγιο, στο 68', με τον ρυθμό να πέφτει.

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Η Κροατία έκανε τα πάντα για να κρατήσει αυτό το υπέρ της 1-0 και να διατηρήσει τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση, κάτι που τελικά συνέβη. Και πλέον πηγαίνουν για να παίξουν τον «τελικό» πρόκρισης απέναντι στην Γκάνα, με στόχο την απευθείας πρόκριση στους «32».

Παναμάς: Μοσκέρα, Μπλάκμαν, Ράμος, Κόρδομπα, Μουρίγιο, Αντράντε, Χάρβεϊ, Μαρτίνεζ, Μπαρτσένας, Ροντρίγκεζ, Φαγιάρδο.

Κροατία: Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Γκβαρντιόλ, Μόντριτς, Κόβασιτς, Πάσαλιτς, Μπατούρινα, Πέρισιτς, Μούσα.

Η βαθμολογία του Group L στο Μουντιάλ 2026