Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1: Χόρεψε στη βροχή με τον Κόντρο λυτρωτή [βίντεο] - iefimerida.gr

To γκολ του Κέναν Κόντρο ήταν αρκετό για τον ΟΦΗ που επικράτησε εκτός έδρας του Παναιτωλικού με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Ένα και να... καίει από τον ΟΦΗ! Το γκολ του Κέναν Κόντρο ήταν αρκετό, ώστε οι Κρητικοί να «αποδράσουν» από το Αγρίνιο με τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League. Ο έμπειρος στράικερ ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δείχνει ότι μπορεί με τα τέρματά του να κάνει τη διαφορά για τους «μελανόλευκους».

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To παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων από την επαρχία είχε από νωρίς πολύ καλό ρυθμό με τους Αγρινιώτες και τους Κρητικούς να δείχνουν ότι είχαν κατά νου σε πρώτη φάση πώς θα σκοράρουν και σε δεύτερο χρόνο πως θα παίξουν άμυνα. Μάλιστα, αν ήταν πιο τυχεροί ή πιο αποτελεσματικοί θα είχαν σκοράρει, καθώς τόσο ο Παναιτωλικός, όσο και ο ΟΦΗ είχαν δύο δοκάρια. Οι γηπεδούχοι στο πρώτο μέρος και οι φιλοξενούμενοι από ένα σε κάθε 45λεπτο. Ωστόσο, στο τέλος οι παίκτες του Κόντη έκαναν τη διαφορά και εκμεταλλεύτηκαν το υπέρ τους αριθμητικό πλεονέκτημα και πήραν τη νίκη με το τέρμα του Κόντρο.

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο ΟΦΗ θα φτάσει τους 16 βαθμούς και παράλληλα στην έκτη θέση, ενώ ο Παναιτωλικός έκανε την έκτη σερί του ήττα και έχει εννιά βαθμούς.

Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Ο κακός χαμός με τα δοκάρια και τη... βροχή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να θέλουν να παίξουν ανοιχτά και όσο το δυνατόν πιο επιθετικά μπορούσαν. Ωστόσο, όταν είχαν την μπάλα στα πόδια τους έδειχναν ότι ήταν νευρικές, με αποτέλεσμα τα λάθη να είναι πολλά και συνεχόμενα. Ειδικά στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

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Παρόλα αυτά ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 9' όταν ο﻿ Οπόκου έστρωσε από τα δεξιά στον Μανρίκε εκείνος πλάσαρε στο ύψος της μεγάλης περιοχής αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Λίλο.

Στο 10' η ομάδα του Αγρινίου ﻿είχε νέο δοκάρι με τους γηπεδούχους να βγαίνουν μπροστά με τον Μανρίκε να βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά, όμως η κεφαλιά του Άλεξιτς σταμάτησε και αυτή στο οριζόντιο δοκάρι του ΟΦΗ.

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Οι Κρητικοί είχαν σημαντικά προβλήματα στον άξονα. Μιας και δεν μπορούσαν εύκολα να κρατήσουν την μπάλα και να πάρουν μέτρα εντός του αγωνιστικού χώρου. Παρόλα αυτά μετά από μία καλά οργανωμένη επίθεση η μπάλα έφτασε στα πόδια του Μπουχαλάκη που ήταν εκτός περιοχής με το σουτ του να βρίσκει τη συμβολή των δοκών και να περνάει έξω στο 25'.

Αυτή η φάση ήταν αρκετή για τους φιλοξενούμενους που έδειχναν να ανεβαίνουν ολοένα και περισσότερο και έφτασαν κοντά στο 0-1 με το σουτ του Αϊτόρ στο 31', όμως, η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Λίγο αργότερα οι ουρανοί... άνοιξαν με τη βροχή να είναι δυνατή και να κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των ποδοσφαιριστών, αλλά και των προπονητών από τους πάγκους που προσπαθούσαν να δώσουν τις οδηγίες τους. Έτσι, λοιπόν το πρώτο ημίχρονο τελείωσε στο 0-0.

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Παναιτωλικός - ΟΦΗ: Το πάνω χέρι οι Κρητικοί και φινάλε με Κόντρο

Στο δεύτερο ημίχρονο οι ρόλοι άλλαξαν. Ο ΟΦΗ ήταν αυτός που μπήκε πιο δυνατά και πιο αποφασιστικά, θέλοντας να πιάσει στον... ύπνο τους παίκτες του Αναστασίου και είχε μία πολύ μεγάλη και σημαντική ευκαιρία στο 56' για να πάρει το προβάδισμα με τον Νους. ﻿Ο Φούντας έκανε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Αργεντινός πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.﻿

Ο ΟΦΗ συνέχισε να δείχνει θετικά δείγματα στο παιχνίδι του. Ειδικά με την μπάλα στα πόδια με τους παίκτες του Κόντη να είναι ολοένα και πιο καλοί και να φτάνουν κοντά στο γκολ στο 66' αλλά είχαν και αυτοί με τη σειρά τους δεύτερο δοκάρι όταν ο Νους εκτέλεσε αλλά η μπάλα κόντραρε με αποτέλεσμα να πάρει περίεργη τροχιά και να καταλήξει στο δοκάρι του Κουτσερένκο.

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Στο 69' ο Προδρομίδης θα δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από μαρκάρισμα πάνω στον Νους και θα περάσει εκτός αγώνα. Με αριθμητικό μειονέκτημα ο Παναιτωλικός.

Οι Κρητικοί όσο περνούσαν τα λεπτά έδειχναν να ασκούν ολοένα και περισσότερη πίεση και να ψάχνουν το τέρμα που θα τους έδινε τη νίκη. Κάτι που έδειξε περίτρανα και ο Κόντης με τις αλλαγές του. Ο Κόντρο ήταν μία από αυτές και έμελλε να κάνει τη διαφορά με το γκολ του στο 88' με τον Βόσνιο φορ να είναι στην περιοχή του Παναιτωλικού και να «τρυπάει» την άμυνα των γηπεδούχων, μετά από παράλληλη πάσα του Αθανασίου με το 0-1 να μένει μέχρι το φινάλε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:﻿

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Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Προδρομίτης, Όλσον, Στάγιτς Μαυρίας (41' λ.τ. Γαλιάτσος), Εράκοβιτς (74' Θυμιάνης), Εστέμπαν (74' Νικολάου), Οπόκου (58' Μπάτζι), Τζενεπό (58' Σουμά), Άλεξιτς

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Αϊτόρ (67' Κόντρο), Φούντας (91' Χατζηγιοβάννης), Ανδρούτσος, Πούγγουρας (73' Κωστούλας), Νους (91' Καραχάλιος), Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Νικολάου