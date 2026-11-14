Εποχή Γιώργου Πετράκη στον Παναιτωλικό -Υπέγραψε για 2,5 χρόνια ο Έλληνας προπονητής

Ο Παναιτωλικός βρήκε τον διάδοχο του Γιάννη Αναστασίου, με τον Γιώργο Πετράκη να υπογράφει συμβόλαιο 2,5 χρόνων και να ανακοινώνεται από τους Αγρινιώτες.

Μετά από έναν χρόνο στον πάγκο του Παναιτωλικού, ο Γιάννης Αναστασίου αποτέλεσε με κάθε επισημότητα παρελθόν. Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές της Super League, οι Αγρινιώτες γνώρισαν επτά συνεχόμενες ήττες στην συνέχεια, γεγονός το οποίο «πλήρωσε» ο Έλληνας τεχνικός.

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Τα «καναρίνια» κατέληξαν στην επιλογή του Γιώργου Πετράκη για τον διάδοχο του Αναστασίου, με τον 38χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο 2,5 ετών και να ανακοινώνεται από τον Παναιτωλικό το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11).

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την πρόσληψη του Γιώργου Πετράκη

«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή. Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».