Παναιτωλικός: Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί για να βρει τον διάδοχο του Αναστασίου - iefimerida.gr

Η διοίκηση του Παναιτωλικού θέλει να βρει τον κατάλληλο προπονητή, ως διάδοχο του Γιάννη Αναστασίου και δεν... βιάζεται για να το κάνει αυτό.

Ο Γιάννης Αναστασίου αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Παναιτωλικό. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει για την ώρα στην ομάδα του Αγρινίου ποιος μπορεί να είναι ο διάδοχός του. Εκείνος που θα πάρει τη θέση του στον πάγκο του συλλόγου. Μία διαδικασία που, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται να πάρει τουλάχιστον δύο με τρεις ημέρες, όπως αφήνουν να εννοηθεί από την ομάδα.

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Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά ονόματα και η λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Γιάννη Αναστασίου είναι ήδη αρκετά μεγάλη και όσο περνάνε οι ώρες οι «μονομάχοι» θα αυξάνονται. Αλλά το πιο σημαντικό είναι άλλο για τον Παναιτωλικό. Να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για την εν λόγω θέση. Τον άνθρωπο που θα καταφέρει να «ξεκλειδώσει» τους ποδοσφαιριστές και θα τους κάνει και πάλι να πιστέψουν στην ποιότητα που διαθέτουν, ώστε να έρθουν και τα απαραίτητα αποτελέσματα.

Η διαδικασία της εύρεσης του επόμενου προπονητή του Παναιτωλικού από μόνη της είναι κάπως... χρονοβόρα, καθώς αρχικά θα αποκλειστούν πολλά ονόματα, θα μείνουν μερικοί υποψήφιοι και από αυτούς θα βρεθεί ο... εκλεκτός για τον πάγκο. Ωστόσο, για την ώρα κανένα όνομα δεν δείχνει να ξεχωρίζει και να μην είναι πιο μπροστά, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου μέχρι και τώρα δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες επαφές με κάποιον προπονητή.

Παναιτωλικός: Τα δεδομένα με τον Μίλαν Ράσταβατς

Ένα από τα ονόματα που φαίνεται ότι φιγουράρουν αρκετά ψηλά στο ρεπορτάζ του Παναιτωλικού για να είναι ο διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου είναι εκείνο του Μίλαν Ράσταβατς. Ο Σέρβος τεχνικός από την ώρα και τη στιγμή που έλυσε τη συνεργασία του με τον ΟΦΗ δεν έχει βρεθεί στον πάγκο κάποιας ομάδας, παρά το γεγονός ότι πέρασε ήδη ένας χρόνος.

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Το όνομά του είναι στη λίστα των ανθρώπων του Παναιτωλικού. Όπως και άλλων προπονητών. Μιας και είναι έμπειρος, γνωρίζει πολύ καλά τις απαιτήσεις της Super League, αλλά και τι σημαίνει να βρίσκεται κάποιος σε μία ομάδα της επαρχίας. Από την άλλη όλα αυτά μπορεί να είναι και... σχετικά και να μην παίξουν κάποιον ρόλο για την επιλογή των ανθρώπων της ομάδας του Αγρινίου.

Μιας και δεν τους ενδιαφέρει αν η πρόσληψη που θα γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι εκείνη κάποιου Έλληνα ή ξένου τεχνικού. Ή αν μπορεί να έχει ή όχι εμπειρία από τη Super League. Ή αν παίζει επιθετικό ή αμυντικό ποδόσφαιρο. Αλλά το σημαντικό είναι να βρουν κάποιον που θα φέρει άμεσα νίκες και αέρα... νικητή στα αποδυτήρια.