Παναγιώτης Φασούλας: «Η μετάθεση των εκλογών της ΕΟΚ συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο έλεγχος στη διαιτησία» - iefimerida.gr

«Είπα στον Παναγιώτη Γιαννάκη ότι, αν θέλει, θα μπορούσε να βγει μπροστά και να διεκδικήσει την προεδρία. Μου απάντησε ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Παναγιώτης Φασούλας, μίλησε στον Αθήνα 9.84 για την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ, ενώ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό μπάσκετ σχολιάζοντας ότι «η μετάθεση των εκλογών συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο έλεγχος στη διαιτησία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναγιώτης Φασούλας: «Θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΟΚ»

«Θα διεκδικήσω την προεδρία της ΕΟΚ. Φιλοδοξία μου, όμως, δεν είναι να γίνω πρόεδρος της Ομοσπονδίας, καθώς μπορώ να προσφέρω στο μπάσκετ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν επιδιώκω να επιβάλω την άποψή μου. Η πραγματική μου φιλοδοξία είναι το ίδιο το μπάσκετ, το άθλημα που με έκανε αυτό που είμαι και που μας έκανε όλους αυτό που είμαστε σήμερα.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εκφυλιστεί στη συνείδηση των Ελλήνων. Πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά ώστε να συνεχίσουμε κι εμείς να είμαστε αυτό που είμαστε. Διαφορετικά, θα γίνουμε κι εμείς προϊόντα ενός αθλήματος που θα έχει απαξιωθεί και καταρρακωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτή είναι η αγωνία μου για το μπάσκετ. Αναρωτιέμαι πως αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η μπασκετική κοινότητα το γεγονός ότι άνθρωποι για τους οποίους υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τους με προφυλακισμένα πρόσωπα εξακολουθούν να βρίσκονται στις θέσεις τους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μετάθεση των εκλογών συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο έλεγχος στη διαιτησία»

«Όποιος αγαπάει το μπάσκετ πρέπει να κοιτάξει την επόμενη ημέρα και να το κάνει άμεσα. Αντί να περιμένουν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή των ονομάτων των νέων διεθνών διαιτητών και κομισάριων, θα έπρεπε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αλλαγή της κατάστασης.

Κατά την εκτίμησή μου, η μετάθεση των εκλογών για τις 20 Δεκεμβρίου συνδέεται με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο έλεγχος στη διαιτησία. Ο μηχανισμός εξακολουθεί να λειτουργεί και κάποιοι επιδιώκουν να διατηρήσουν την επιρροή τους.

Επίσης, απορώ γιατί το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει παρέμβει πιο ενεργά. Θεωρητικά, δεν έχει τη δυνατότητα να καθαιρέσει τη διοίκηση, ωστόσο δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τη FIBA, προκειμένου να ενημερωθεί για τα πρόσωπα και τις εξελίξεις. Άλλωστε, για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες αλλαγές απαιτείται και η έγκριση της Διεθνούς Ομοσπονδίας.”

«Θα μπορούσαν να έχουν γίνει εκλογές πολύ νωρίτερα»

«Ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε διάστημα 25 ημερών. Είχαν ήδη περάσει δέκα ημέρες, επομένως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υπόλοιπες δεκαπέντε και να έχουμε εκλογές στην ΕΟΚ πολύ νωρίτερα. Αντί γι’ αυτό, οδηγούμαστε στις 20 Δεκεμβρίου, δηλαδή σε μια διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί περίπου 45 ημέρες αργότερα.”

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα η κάθαρση και η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα»

«Βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η κάθαρση, η ανάκτηση της αξιοπιστίας του ελληνικού μπάσκετ και η πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Πρέπει να επανεξεταστούν τα πάντα, ο τρόπος ανόδου και υποβιβασμού των ομάδων στις κατηγορίες, η επιλογή των διαιτητών, τα οικονομικά, οι επιχορηγήσεις και η διαδικασία χορήγησης των wild cards.

Υπάρχουν πλέον τα μέσα ώστε να αξιολογείται κάθε παιχνίδι και να μην αφήνονται περιθώρια για αμφισβητήσεις. Χρειάζεται διαφάνεια σε κάθε απόφαση και σε κάθε οικονομική συναλλαγή. Δεν μπορεί να επιλέγεται μια ομάδα με κριτήρια που δημιουργούν ερωτήματα και να μένουν εκτός άλλες ομάδες με σημαντικές υποδομές.

Για παράδειγμα, υπάρχει ο Απόλλων Πατρών, με γήπεδο 5.000 θέσεων, που δεν πήρε wild card με βάση τα κριτήρια που έθεσε η Ομοσπονδία, ενώ την ίδια στιγμή επιλέχθηκε το Αρκαλοχώρι, που βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του κ. Αυγενάκη. Επίσης, δεν περίμενα ότι θα φτάναμε στο σημείο να υπάρχουν παρεμβάσεις ακόμη και σε αγώνες σχολικών ομάδων. Δεν γίνεται να τα βλέπω μόνο εγώ αυτά. Πιστεύω ότι όλοι θέλουν να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από όσα συμβαίνουν σήμερα.

«Είπα στον Γιαννάκη ότι αν θέλει θα μπορούσε να βγει μπροστά»

Δεν είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που μπορούν να ασχοληθούν με την Ομοσπονδία. Άκουσα τον Παναγιώτη Γιαννάκη, του οποίου γνωρίζω πολύ καλά τις απόψεις για το μπάσκετ και με τις οποίες συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Του είπα ότι, αν θέλει, θα μπορούσε να βγει μπροστά και να διεκδικήσει την προεδρία. Μου απάντησε ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι διατεθειμένος να συνδράμει γενικότερα, σε μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα του μπάσκετ στα μάτια των πολιτών.

Από εκεί και πέρα, συζητώ και με άλλους παλαίμαχους αθλητές ενώ υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί επί σειρά ετών με το ελληνικό μπάσκετ, από διαφορετικές θέσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα να συγκεντρωθούν άνθρωποι με εμπειρία και διάθεση να προσφέρουν.”

«Η Εθνική δεν πρέπει να επηρεαστεί από τις διοικητικές εξελίξεις»

«H Εθνική ομάδα των Ανδρών δεν επηρεάζεται από όσα συμβαίνουν στην Ομοσπονδία. Τόσο η ομάδα όσο και ο προπονητής της απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη μας και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει οτιδήποτε, τουλάχιστον προς το παρόν. Υπάρχουν, όμως, σοβαρά ζητήματα στις μικρότερες εθνικές ομάδες, στα αγόρια και στα κορίτσια, όπου έχουν γίνει πολλά πράγματα που πρέπει να εξεταστούν.

Χρειάζεται να δούμε ξανά σε ποιες κατηγορίες επιτρέπεται η συμμετοχή ξένων παικτών και με ποια κριτήρια. Δεν γίνεται να περιορίζουμε τον αριθμό των ξένων στην Α1 και την ίδια στιγμή να επιτρέπουμε την παρουσία τους στις μικρότερες κατηγορίες, στη Β’ και στη Γ’ Εθνική, και στη συνέχεια να αναρωτιόμαστε γιατί δεν αναδεικνύονται Έλληνες παίκτες. Έχουμε Έλληνες αθλητές αλλά πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρειάζεται να δούμε πως θα αναπτυχθεί το μπάσκετ σε όλη τη χώρα και πως θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι μικρότερες κατηγορίες. Παράλληλα, οι προπονητές των εθνικών ομάδων πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες ασυμβίβαστου σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε συλλόγους».

«H ΕΟΚ πρέπει να έχει λόγο στην εξέλιξη των διαιτητών»

«Μπορούμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο η διαιτησία να γίνει επαγγελματική και να περάσει στον ΕΣΑΚΕ αντί να βρίσκεται υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, και η ΕΟΚ πρέπει να έχει λόγο στην εξέλιξη των διαιτητών και στον τρόπο με τον οποίο προάγονται στις επόμενες κατηγορίες.

Το βασικό ζήτημα είναι να υπάρχει διαφανής διαδικασία αξιολόγησης. Αν οι διαιτητές γνωρίζουν ότι η απόδοσή τους κρίνεται αντικειμενικά σε κάθε παιχνίδι και ότι η βαθμολογία τους καθορίζει την άνοδο ή τον υποβιβασμό τους στο τέλος της χρονιάς, τότε έχουν ένα σαφές και δίκαιο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να λειτουργήσουν.

Χωρίς διαφάνεια στην αξιολόγηση και στις αποφάσεις, δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι το σύστημα λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του αθλήματος».