Πάμπλο Γκαρσία: Ταύρος εν υαλοπωλείω, συνέντευξη 80 δευτερολέπτων και υπό αποχώρηση από τον ΑΠΟΕΛ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ταύρος μαινόμενος ο Πάμπλο Γκαρσία πρωταγωνίστησε σε σύρραξη μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ από τον Απόλλωνα Λεμεσού με 4-2, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου

Το Κύπελλο είναι ο μεγάλος στόχος του ΑΠΟΕΛ όμως μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Απόλλωνα Λεμεσού με 4-2, στον πρώτο ημιτελικό, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Μια ήττα που είχε παρατράγουδα με τον Πάμπλο Γκαρσία μαινόμενο να πρωταγωνιστεί σε επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου Άλφαμεφα, στην Κύπρο, μετά το τέλος του αγώνα.

Συγκεκριμένα, με τη λήξη της αναμέτρησης ακολούθησε σύρραξη μεταξύ παικτών και προπονητών με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ Πάμπλο Γκαρσία να παίρνει μέρος.

Όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ, ο Πάμπλο Γκαρσία έγινε έξαλλος όταν δέχθηκε αντικείμενο, άγνωστο από ποιον.

Έξαλλος Πάμπλο Γκαρσία και στην συνέντευξη Τύπου

Έξαλλος ήταν και λίγο αργότερα όταν εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου. Μια συνέντευξη Τύπου που διήρκησε μόλις 80 δευτερόλεπτα. «Χάσαμε σήμερα. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι δική μου ευθύνη που χάσαμε. Θα περάσουμε στο επόμενο παιχνίδι», είπε αρχικά για να ακολουθήσει ερώτηση για τον Μαρκίνιος.

«Όσον αφορά τον Μαρκίνιος, βρες τον και ρώτα τον ίδιο», απάντησε ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος βγήκε εκτός εαυτούς όταν στην δημοσιογράφος τον ρώτησε αν απουσίασε ο Μπέλετς. «Τώρα μιλάς σοβαρά ή κοροϊδεύεις; Όποιος μπαίνει μέσα κάνει προθέρμανση», ήταν η αντίδραση του Ουρουγουανού προπονητή, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα Τύπου.

Όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ θα είναι ραγδαίες. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κύπρο, αυτές θα αφορούν και τον Ουρουγουανό τεχνικό. Αρκετές ιστοσελίδες θεωρούν μάλιστα δεδομένη την αποχώρησή του από την ομάδα χωρίς να είναι σαφές αν προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί τώρα ή μετά τον επαναληπτικό αγώνα.