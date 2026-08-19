Πάμπλο Γκαρσία: Βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του - Αναλαμβάνει τη Νόα που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ - iefimerida.gr

Νέα σελίδα στην προπονητική διαδρομή του Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος αφήνει πίσω του την Κύπρο και ετοιμάζεται να αναλάβει τη Νόα της Αρμενίας.

Στο αρμενικό πρωτάθλημα θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του ο Πάμπλο Γκαρσία.

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Ο Ουρουγουανός προπονητής ήρθε σε συμφωνία με τη Νόα και αναμένεται στο Γερεβάν, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ο Πάμπλο Γκαρσία στη Νόα που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ

Ο Γκαρσία ήταν ελεύθερος από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τον ΑΠΟΕΛ, στον πάγκο του οποίου είχε βρεθεί για μία σεζόν. Περίπου δύο μήνες αργότερα, ο 49χρονος βρήκε την επόμενη ομάδα του, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν έχει εργαστεί στο παρελθόν.

Η συμφωνία με τη Νόα προβλέπει διετή συνεργασία, με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ να ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Αρμενίας για τις υπογραφές και την επίσημη έναρξη των καθηκόντων του.

Η Νόα είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή στους Έλληνες φιλάθλους το καλοκαίρι του 2024, όταν αντιμετώπισε την ΑΕΚ στα προκριματικά του Conference League και κατάφερε να την αφήσει εκτός συνέχειας.

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Ο Γκαρσία ανοίγει έτσι ακόμη ένα κεφάλαιο στην προπονητική του πορεία, έχοντας προηγουμένως εργαστεί στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, τον Πανσερραϊκό και τον Ατρόμητο, πριν μετακομίσει στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ.