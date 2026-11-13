Παλαιστής του σούμο μόλις 57 κιλά αντιμετώπισε 100 κιλά βαρύτερό του - Και δεν πήγε πολύ καλά (video)

Ένας 15χρονος Ιάπωνας έχει προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο του σούμο, καθώς με βάρος μόλις 57 κιλά βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν παλαιστή σχεδόν 100 κιλά βαρύτερό του.





Ένας 15χρονος Ιάπωνας έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα στον κόσμο του επαγγελματικού σούμο, όχι επειδή κέρδισε τον πρώτο του αγώνα, αλλά εξαιτίας της εντυπωσιακής διαφοράς σωματικού βάρους με τον αντίπαλό του. Ο Tέικεν Σινμίτσι, με ύψος 1,65 μέτρα και βάρος μόλις 57 κιλά, έγινε ο ελαφρύτερος εν ενεργεία επαγγελματίας παλαιστής σούμο στην Ιαπωνία.

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