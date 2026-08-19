 Παίκτης της Ρεάλ «μαύρισε» το μάτι του Μουρίνιο - Ο ίδιος αποκάλυψε τι έγινε - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Παίκτης της Ρεάλ «μαύρισε» το μάτι του Μουρίνιο - Ο ίδιος αποκάλυψε τι έγινε

Ο Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο /ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε ο πρώτος μεγάλος καλεσμένος στο «El Chiringuito» του Mediaset.

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σε ισπανικό Μέσο και εκεί, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε μερικά μυστικά των αποδυτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του λόγου για τον οποίο εμφανίστηκε στον τελευταίο φιλικό αγώνα με ένα μαυρισμένο μάτι.

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