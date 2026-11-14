Οι παίκτες της Πορτογαλίας φόρεσαν την φανέλα με τον αριθμό «7» για να τιμήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο [βίντεο]

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Πορτογαλίας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο πριν τον αγώνα με την Δανία φορώντας την φανέλα με τον αριθμό «7», τιμώντας έτσι τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά από πολλά χρόνια, η Πορτογαλία περνάει και επίσημα στην μετά-Ρονάλντο εποχή, καθώς το παιχνίδι με την Δανία για την πέμπτη αγωνιστική του Nations League είναι το πρώτο το οποίο διεξάγεται μετά την απόσυρση του «CR7» από την εθνική του ομάδα.

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Λίγα λεπτά πριν από την σέντρα της αναμέτρησης για την League A του Nations League, οι παίκτες της Πορτογαλίας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας την φανέλα με τον αριθμό «7», θέλοντας έτσι να τιμήσουν τον Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι εκείνος έλειπε.





Παίκτες και φίλοι της Πορτογαλίας τίμησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η κίνηση αυτή, με την οποία οι πρώην συμπαίκτες του θέλησαν να εκφράσουν τον σεβασμό τους στον «CR7», έγινε μετά από συνεννόηση ανάμεσα στον πρόεδρο της πορτογαλικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς και τους αρχηγούς Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Μπρούνο Φερνάντες.

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Aνάλογες ήταν και οι εικόνες στις εξέδρες του γηπέδου της Μπράγκα, με τους φιλάθλους να σηκώνουν ένα τεράστιο πανό με το μήνυμα: «Ευχαριστούμε αρχηγέ».