Οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέτισαν φόρο τιμής στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία - iefimerida.gr

Σε μία όμορφη κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Ρόμα για τη League Phase του Europa League.

Ειδικότερα, οι παίκτες του «τριφυλλιού» φωτογραφήθηκαν κρατώντας μία φανέλα με τα ονόματα των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, η οποία έγραφε «αθάνατοι».

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών οπαδών του «Δικεφάλου του Βορρά», που έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας να δουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε η «πράσινη» ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει το μήνυμα «Ποτέ Ξανά».