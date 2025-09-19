Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο με βολή στα 61,31μ. στον ακοντισμό [βίντεο] - iefimerida.gr

Με λίγη… αγωνία πέρασε στον τελικό του ακοντισμού του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο η Ελίνα Τζένγκο.

Αγωνίστηκε στο β΄ γκρουπ και ήθελε είτε βολή στα 62,50μ. που ήταν όριο πρόκρισης απευθείας για τελικό, είτε μια βολή στα 61 μέτρα για να μπει στην 12αδα με επίδοση. Ξεκίνησε με βολή στα 59,76μ., για να ακολουθήσει η δεύτερη βολή στα 61,10μ.

Ομως και με αυτή δεν ήταν σίγουρη η πρόκριση και όσο έριχναν οι αντίπαλές της, η πίεση αυξανόταν. Στην 3η και τελευταία βολή έριξε 61,31μ. και έτσι μπήκε με την 11η επίδοση στον αυριανό (20/9) τελικό, όπου θέλει να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Τελικά με 60,98μ. μπήκε η 12η στον τελικό, η Κολομβιανή Μπάριος, ενώ ένα από τα κορυφαία ονόματα της τελευταίας 10ετιας, η ολυμπιονίκης Χαρούκα Κιταγκούτσι, έμεινε 14η με 60,38μ και εκτός τελικού.

«Ο προκριματικός είναι πιο αγχωτικός. Τώρα απελευθερώθηκα και αύριο στον τελικό θα είναι μια άλλη μέρα. Στείλτε μου θετική ενέργεια! Είμαι έτοιμη και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό» είπε η Τζένγκο στη μικτή ζώνη.

Η 12αδα του τελικού (20/9, 15:05):

