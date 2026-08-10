Παγκόσμιο Κ20: Τρομερή κούρσα για την Ιακωβάκη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ - iefimerida.gr

Mε τον καλύτερο τρόπο έκλεισε η ελληνική αποστολή την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κ20, με την Ελένη Ιακωβάκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. με εμπόδια.

Η 17χρονη Ελληνίδα, είχε κατακτήσει πριν λίγες ημέρες τον ευρωπαϊκό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Κ18 και στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κ20, έτοιμη να διεκδικήσει το καλύτερο.

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Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Ιακωβάκη πραγματοποίησε μια μαγική κούρσα, τερμάτισε στην 3η θέση «διέλυσε» το δικό της προσωπικό ρεκόρ του 57.10 και με 55.99 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων.



Στίβος: Σε εκλεκτή λίστα η Ιακωβάκη

Το 55.99 δεν αποτελεί μόνο πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων, αλλά και εξαιρετική επίδοση στις γυναίκες γενικότερα, αφού η 17χρονη πλέον βρίσκεται στην 3η θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από την Φανή Χαλκιά (52.77) και την Χριστίνα Χατζή Νέαγκ (55.94).

Χάρις σε μια εξαιρετική παρουσία από την ελληνίδα αθλήτρια, η αποστολή της χώρας μας έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο την παρουσία της στην διοργάνωση με ένα ακόμα μετάλλιο, μετά και το αργυρό της Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος.