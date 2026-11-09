Όταν σταρ του αθλητισμού αναμείχθηκαν με την πολιτική: Ο Ρινέρ στον δρόμο των Πακιάο, Σβαρτζενέγκερ και Γουεά -Τα ελληνικά παραδείγματα - iefimerida.gr

Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ αιφνιδίασε τους Γάλλους ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο θρύλος του τζούντο, και από τις κορυφαίες προσωπικότητες των ολυμπιακών αθλημάτων στη Γαλλία, δεν είναι φυσικά ο πρώτος -και δεν θα είναι και ο τελευταίος- που αποφασίζει να εμπλακεί με την πολιτική σε επίπεδο υψηλών αξιωματούχων.

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Πολλά σπουδαία ονόματα του αθλητισμού έχουν διατελέσει από πρωθυπουργοί ως υπουργοί, γερουσιαστές, κυβερνήτες ή και δήμαρχοι. Άλλοι πάλι απέτυχαν παταγωδώς στην προσπάθειά τους να αναμειχθούν με τα κοινά.

Και στην Ελλάδα, φυσικά, η λίστα δεν είναι μικρή: Πύρρος Δήμας (βουλευτής), Βασίλης Κικίλιας (υπουργός), Παναγιώτης Φασούλας (δήμαρχος) είναι μόνο τρία από τα πρόσωπα που είχαν ή έχουν ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή.



Τζορτζ Γουεά (ποδόσφαιρο-Λιβερία)﻿

Φωτογραφία: AP

Ίσως το πιο γνωστό παράδειγμα να είναι ο Τζορτζ Γουεά. Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 1995, ο οποίος αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μαρσέιγ, η Μονακό και η Μίλαν, διετέλεσε πρόεδρος της πατρίδας του, της Λιβερίας, από το 2018 έως το 2024. Προηγουμένως είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία άλλες δύο φορές, χωρίς επιτυχία (το 2005 και το 2011).



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Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (μπόντι μπίλντιγκ, ΗΠΑ)

Φωτογραφία: AP

Ο «εξολοθρευτής», όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ για ένα διάστημα, έβαλε υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Εκλέχθηκε το 2003 και έμεινε στη θέση ως το 2011.



Μάνι Πακιάο (πυγμαχία, Φιλιππίνες) ﻿

Φωτογραφία: AP

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Ο Μάνι Πακιάο εισήλθε στην πολιτική σκηνή των Φιλιππίνων ήδη από το 2007, σε ηλικία 29 ετών, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της πυγμαχικής του καριέρας.

Ο πρωταθλητής κόσμου διετέλεσε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (από το 2010 έως το 2016) και στη συνέχεια γερουσιαστής (από το 2016 και μετά), προτού δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις προεδρικές εκλογές του 2022. Συγκέντρωσε ποσοστό λίγο κάτω από το 7% των ψήφων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην εκλογική αναμέτρηση.



Λουίς Τσιλαβέρτ (ποδόσφαιρο, Παραγουάη)﻿

Φωτογραφία: AP

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Ο θρυλικός τερματοφύλακας, με αμφιλεγόμενο προφίλ εκτός γηπέδων (έχει κατηγορηθεί ουκ ολίγες φορές για ρατσισμό), είχε βάλει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της χώρας το 2023. Το αποτέλεσμα στην κάλπη όμως ήταν απογοητευτικό. Πήρε 0,8% και το 2026, όταν έθεσε ξανά υποψηφιότητα, είχε ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά του, όμως η ακροδεξιά ρητορική του δεν τον βοήθησε.



Γκάρι Κασπάροφ (σκάκι, Ρωσία)﻿

Φωτογραφία: AP

Ο θρύλος στο σκάκι, Γκάρι Κασπάροφ, υπήρξε για ένα διάστημα υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές του 2008. Ωστόσο, δεν έθεσε υποψηφιότητα απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Επικαλέστηκε απειλές κατά της ζωής του, πιέσεις από τις αρχές, επανειλημμένες συλλήψεις, καθώς και την αδυναμία εξεύρεσης χώρου για τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Έφυγε και μένει μόνιμα στο εξωτερικό.



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Βιτάλι Κλίτσκο (πυγμαχία, Ουκρανία)﻿

Φωτογραφία: AP

Ο πρώην πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο απέσυρε επίσης την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας το 2014, εξηγώντας την απόφασή του με την επιθυμία να στηρίξει τον δισεκατομμυριούχο Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος τελικά εξελέγη ηγέτης της χώρας.

Ο Κλίτσκο, πάντως, δεν εγκατέλειψε τις πολιτικές του φιλοδοξίες: εξελέγη δήμαρχος του Κιέβου τον Ιούνιο του 2014, λίγους μόλις μήνες μετά την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα. Δώδεκα χρόνια αργότερα, παραμένει στο τιμόνι της ουκρανικής πρωτεύουσας.



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Ιμράν Χαν (κρίκετ, Πακιστάν)﻿

Φωτογραφία: AP

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο κρίκετ και από τα κορυφαία ονόματα του δημοφιλούς στις κοινοπολιτειακές χώρες αθλήματος, ανέλαβε την πρωθυπουργία του Πακιστάν το 2018.



Ρομάριο (ποδόσφαιρο, Βραζιλία)﻿

Φωτογραφία: AP

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Ο σπουδαίος Ρομάριο εκλέχθηκε γερουσιαστής στη Βραζιλία το 2023 και παραμένει στη θέση του. Πριν από τη θέση του γερουσιαστή, είχε εκλεγεί και βουλευτής.



Σερ Σεμπάστιαν Κόου (στίβος, Βρετανία)﻿

Φωτογραφία: AP

Ο νυν πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου ήταν βουλευτής στη Γηραιά Αλβιώνα και στη συνέχεια εκλέχθηκε στη Βουλή των Λόρδων, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με το αγαπημένο του άθλημα.

Οι Έλληνες:

Πύρρος Δήμας (άρση βαρών)

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Φωτογραφία: EUROKINISSI

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Ο Πύρρος Δήμας πέρασε στην ενεργό πολιτική το 2012, όταν το ΠΑΣΟΚ τον επέλεξε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές. Εξελέγη βουλευτής και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου 2012, παραμένοντας στη Βουλή έως το 2015.

Βασίλης Κικίλιας (μπάσκετ)﻿

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Ο Βασίλης Κικίλιας υπήρξε επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, αγωνιζόμενος, μεταξύ άλλων, στον Πανιώνιο, στην ΑΕΚ και στις εθνικές ομάδες.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 2006, όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, ενώ το 2010 ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, καταλαμβάνοντας τη θέση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Το 2012 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

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Η πολιτική του πορεία εξελίχθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς ανέλαβε διαδοχικά σημαντικά υπουργικά χαρτοφυλάκια. Διετέλεσε υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (2014-2015), υπουργός Υγείας (2019-2021), υπουργός Τουρισμού (2021-2023) και υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (2023-2025). Από τις 15 Μαρτίου 2025 είναι υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παναγιώτης Φασούλας (μπάσκετ)﻿

Φωτογραφία: EUROKINISSI

Ο Παναγιώτης Φασούλας μπήκε στην πολιτική ενώ είχε ήδη καταξιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μπασκετμπολίστες. Το 2000 εξελέγη βουλευτής Α' Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ και παρέμεινε στο ελληνικό Κοινοβούλιο έως το 2006. Είχε προηγουμένως ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης.

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Το σημαντικότερο αυτοδιοικητικό του αξίωμα ήταν αυτό του δημάρχου Πειραιά, στο οποίο εξελέγη το 2006 και υπηρέτησε από το 2007 έως το 2010.