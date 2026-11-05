Η μεγαλύτερη στιγμή της Εθνικής Πορτογαλίας δεν είχε τον Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνιστή στο χορτάρι, αλλά στον πάγκο [βίντεο] - iefimerida.gr

Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκλαψε, τραυματίστηκε, έγινε... προπονητής στο πλευρό του Φερνάντο Σάντος και σήκωσε το ιστορικό τρόπαιο του Euro με την Εθνική Πορτογαλίας το 2016.

Πάμε πίσω στον τελικό του Euro 2016; Αν δεν είχε δει κανείς το ματς και δεν ήξερε τι συνέβη θα... πόνταρε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα ήταν κι αυτός που θα έκανε τα πάντα στο χορτάρι για να καταλήξει η κούπα στην τροπαιοθήκη της αγαπημένης του Εθνικής Πορτογαλίας.

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Κι όμως όχι. Έκλαψε, «λύγισε», αποχώρησε τραυματίας, αλλά δεν εγκατέλειψε ποτέ. Έζησε έναν τελικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, μετατράπηκε σε… προπονητή από τον πάγκο και πανηγύρισε στο τέλος το τρόπαιο που τόσο πολύ ονειρευόταν.

Τα δάκρυα του Ρονάλντο κατέληξαν σε χαμόγελα, έκσταση και θρίαμβο

Ο τελικός της 10ης Ιουλίου 2016 απέναντι στη διοργανώτρια Γαλλία αποτελούσε τη μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του Ρονάλντο με την εθνική ομάδα. Ο ίδιος ήθελε όσο τίποτα άλλο να οδηγήσει την πατρίδα του στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου διεθνούς τροπαίου της ιστορίας της.

Ωστόσο, η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια. Μόλις στο 8ο λεπτό, ένα δυνατό μαρκάρισμα του Ντιμίτρι Παγιέτ είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο. Παρά τις προσπάθειές του να συνεχίσει, ο πόνος αποδείχθηκε ανυπόφορος.

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Ο Κριστιάνο προσπάθησε να... σφίξει τα δόντια, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με δεμένο το γόνατο, όμως στο 25ο λεπτό δεν άντεξε άλλο. Έπεσε στο χορτάρι και ξέσπασε σε κλάματα, πριν αποχωρήσει με φορείο, κάτι που είχε συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Στα αποδυτήρια πήρε τον λόγο και έδωσε το σύνθημα της νίκης

Παρά τον τραυματισμό και την απογοήτευση, ο Ρονάλντο δεν εγκατέλειψε ούτε για μια στιγμή τους συμπαίκτες του. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει ο Σεντρίκ Σοάρες, ο Πορτογάλος αρχηγός πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρη την ομάδα.

«Ακούστε με. Είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε. Μείνετε ενωμένοι και πολεμήστε», ήταν τα λόγια του τα οποία αποδείχθηκαν και προφητικά μιας και η συνέχεια βρήκε την Πορτογαλία για πρώτη φορά πρωταθλήτρια κόσμου και θριαμβεύτρια του Euro 2016.

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Ο Ρονάλντο έγινε... προπονητής και έζησε το κάθε δευτερόλεπτο

O τελικός είχε οδηγηθεί στην παράταση, με το 0-0. Εκεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με το γόνατο δεμένο, βρέθηκε δίπλα στον Φερνάντο Σάντος στην τεχνική περιοχή και άρχισε να ζει το παιχνίδι με απίστευτη ένταση. Φώναζε, έδινε οδηγίες, καθοδηγούσε τους συμπαίκτες του και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους μεταδώσει την ενέργειά του.

Η ατάκα στον Έντερ και η προφητεία που έγινε πραγματικότητα

Η πιο ξεχωριστή στιγμή ήρθε όταν ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να ρίξει στη μάχη τον Έντερ, έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι τότε δεν βρισκόταν στα πρώτα πλάνα και είχε δεχθεί αρκετή κριτική.

Ο Ρονάλντο τον πλησίασε, τον αγκάλιασε και, σύμφωνα με την ιστορία που έχει γίνει γνωστή, του είπε:«Μπες μέσα, εσύ θα βάλεις το νικητήριο γκολ». Και ο Έντερ φρόντισε να τον δικαιώσει με τον πιο απίθανο τρόπο!

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Στο 109ο λεπτό της παράτασης, ο Πορτογάλος επιθετικός εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή, νίκησε τον Ουγκό Γιορίς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το Παρίσι «πάγωσε» και η Πορτογαλία βρέθηκε μια ανάσα από το όνειρο.

Στα λεπτά που ακολούθησαν, ο Ρονάλντο συνέχισε να ζει κάθε φάση με απίστευτη ένταση, φωνάζοντας και δίνοντας συνεχώς οδηγίες, σε μια εικόνα που έμοιαζε περισσότερο με εκείνη ενός προπονητή παρά ενός τραυματία ποδοσφαιριστή.

Το πρώτο Euro της Πορτογαλίας και τα δάκρυα της απόλυτης δικαίωσης

Όταν ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέσπασε ξανά σε δάκρυα. Αυτή τη φορά, όμως, ήταν δάκρυα χαράς και δικαίωσης. Η Πορτογαλία είχε μόλις κατακτήσει το πρώτο Euro της ιστορίας της.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήκωσε το τρόπαιο, αγκαλιάστηκε με τους συμπαίκτες του και έζησε μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του η οποία έχει μείνει ανεξίτηλη ως και η πιο ξεχωριστή του επιτυχία με το εθνόσημο.