«Όσο πιο γρήγορα φύγουμε, τόσο καλύτερα» - Οργή για τις δηλώσεις της συζύγου διάσημου ποδοσφαιριστή

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο μήνες, προκειμένου να αντιδράσουν οι οπαδοί της Νάπολι στις δηλώσεις της συζύγου του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Μία δήλωση που έγινε τον Σεπτέμβριο και ένα μεταγραφικό σενάριο που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, ήταν αρκετά για να προκαλέσουν την οργή των οπαδών της Νάπολι στο πρόσωπο της Μισέλ Ντε Μπρόινε, την οποία γέμισαν με επικριτικά σχόλια στα προσωπικά της social media.