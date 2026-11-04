«Φύλακας Άγγελος» του Ολυμπιακού: Η τρομερή επέμβαση του Ορτέγκα στις καθυστερήσεις για να κρατήσει το μηδέν στη Βρετάνη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν ξανά... φύλακας Άγγελος του Ολυμπιακού στη Βρετάνη.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στο Europa League, μετά και το 0-0 με τη Ρεν στη Βρετάνη για την 4η αγωνιστική. Έχοντας ξανά πρωταγωνιστή του στο φινάλε τον Στέφαν Ορτέγκα.

Ο γκολκίπερ των Πειραιωτών αποτελεί τον σωτήρα του στην πορεία αυτήν για τη League Phase του Europa League και το απέδειξε ξανά στο 90+1' της αναμέτρησης με τη Ρεν.

Η τρομερή επέμβαση του Ορτέγκα στο Ρεν - Ολυμπιακός

Ο Ορτέγκα έπεσε στη γωνία του με φοβερά αντανακλαστικά, για μια σπουδαία επέμβαση στο πολύ επικίνδυνο σουτ του Ρονζιέ, κρατώντας το μηδέν για τον Ολυμπιακό και βάζοντας την υπογραφή του στην ισοπαλία που έφερε τους «ερυθρολεύκους» στους 10 βαθμούς.