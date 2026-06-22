Αποθέωση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς -Πάνω από 3.000 οπαδοί στο T-Center, «θα κάνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο» - iefimerida.gr

Πάνω από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο Telekom Center για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δείτε όσα ειπώθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου

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Για το πότε ωρίμασε στο μυαλό του η ιδέα της επιστροφής στον Παναθηναϊκό:﻿

«Αυτές τις ημέρες! Έφυγα από την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και έλεγα σε όλους ότι θα μιλούσα με όποιον ήθελε τον Ιούνιο. Είχαμε την πρώτη συνάντηση πριν από 2-3 ημέρες... Έπρεπε να σεβαστώ τον εαυτό μου, όλον αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν πράγματα... Ο Δημήτρης (Γιαννακόπουλος) ταξίδεψε βρεθήκαμε... Μιλήσαμε καθαρά και συμφωνήσαμε» τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για την προηγούμενη άκρως πετυχημένη θητεία και αν θα φέρει πίεση στο τώρα, απάντησε:

«Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις συγκρίσεις. Σας είπα πριν από λίγο ότι το παρελθόν είναι καλό, αλλά το σήμερα μετράει. Ό,τι πετύχαμε το κάναμε γιατί ήμασταν οικογένεια... Τι θα κάνουμε κανένας δεν το ξέρει. Αλλά θα κάνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Πριν 20 ημέρες ο Τζίτζι Ντατόμε με κάλεσε για ένα καμπ με μικρά παιδιά... Δεν είχα μπει στο γήπεδο από τον Νοέμβριο και αυτό το συναίσθημα μου έλειψε. Αισθάνθηκα κάτι το ιδιαίτερο και αυτό πάντα με οδηγεί... Οι άνθρωποι που έκαναν όλες τις επαφές, έκαναν τη δική τους δουλειά, τώρα είναι η σειρά μου. Ξέρω τους περισσότερους, υπάρχουν και νέα πρόσωπα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε οικογένεια».

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«Εαν υπήρχε στο μυαλό του κόουτς ''μία ημέρα θα γυρίσω'' και προς τον κ. Γιαννακόπουλο για το αν οι επιτυχίες του Ολυμπιακού ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για την επιστροφή του κόουτς».

Ομπραντοβιτς: «Ήμουν στην Παρτίζαν και ήμουν πολύ χαρούμενος εκεί... Στη ζωή μου δεν βάζω μακροχρόνιους στόχους και τον Νοέμβριο πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση και είπα στον μάνατζέρ μου ότι δεν θέλω να ακούσω για μπάσκετ... Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε κι αυτό έγινε... Όλοι ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού. Από την πλευρά μου σέβομαι τον κάθε αντίπαλο... Πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό σε κάθε ομάδα στην Ελλάδα και στην Euroleague...».



Γιαννακόπουλος: «Δεν κοιτάμε το τι κάνουν οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε που είναι ο αντίπαλος μας... Το είχε πει ο Ζέλικο ότι μια μέρα θέλουμε να την περάσουμε... Εδώ θα είμαστε και μια μέρα θα την περάσουμε την Ρεάλ...»

Για την αποθέωση από τους οπαδούς είπε:﻿

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«Είμαι πολυ χαρούμενος. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κόσμος ούτε ότι θα ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνουν κάθε φορά. Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος ε;».

Μετά την συνέντευξη Τύπου φυσικά συνεχίστηκε η γιορτή

Η αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού

O πολυνίκης τεχνικός έφτασε λίγο μετά τις 12 στο κλειστό γήπεδο των «πράσινων».

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Δείτε εικόνες και βίντεο από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που άρχισε να φτάνει στο T-Center από τις 11:30 το πρωί

Όπως θα δείτε σε εικόνες και βίντεο, φορώντας τα πράσινα κασκόλ και τις εμφανίσεις, οπαδοί δημιούργησαν μια ξέφρενη και αποθεωτική ατμόσφαιρα από νωρίς στο κλειστό του ΟΑΚΑ για να γιορτάσουν την επιστροφή του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντιβτς, μετά από 13 χρόνια απουσίας.

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