Ηρακλής: Οι οπαδοί του «Γηραιού» απάντησαν στη ΜΖΤ Σκοπίων με πανό του... Κώστα Μακεδόνα [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ένα... ευρηματικό πανό, αφιερωμένο στον Κώστα Μακεδόνα, απάντησαν οι φίλοι του Ηρακλή σε όσα είχαν συμβεί στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη ΜΖΤ Σκοπίων.

Μια ιδιαίτερη απάντηση, με αρκετή δόση χιούμορ, επιφύλαξαν οι οπαδοί του Ηρακλή στη ΜΖΤ Σκοπίων, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο «Ιβανώφειο» για το FIBA Europe Cup.

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Οι φίλοι του «Γηραιού» επέλεξαν να επιστρατεύσουν τον γνωστό τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα, αναρτώντας πίσω από τη μία μπασκέτα ένα πανό με τη μορφή του και τη χαρακτηριστική φράση «100% Μακεδόνας».

Η κίνησή τους προκάλεσε εντύπωση, καθώς αποτέλεσε μια σατιρική απάντηση στο πανό που είχε εμφανιστεί στις εξέδρες κατά την προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων.

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Ηρακλής: Το πανό της ΜΖΤ Σκοπίων που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων με... Κώστα Μακεδόνα

Η ιστορία είχε ξεκινήσει από την αναμέτρηση στα Σκόπια, όταν οπαδοί της ΜΖΤ είχαν αναρτήσει πανό με αλυτρωτικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, παρουσίαζε χάρτη στον οποίο περιλαμβάνονταν περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ως τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας.

Τον χάρτη συνόδευε το μήνυμα «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο», με το πανό να παραμένει αναρτημένο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στη νέα συνάντηση των δύο ομάδων, οι φίλαθλοι του Ηρακλή επέλεξαν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αντίδρασης, αξιοποιώντας το επώνυμο του Κώστα Μακεδόνα για να στείλουν το δικό τους μήνυμα από τις εξέδρες του «Ιβανωφείου».