Συνεχίζεται το θρίλερ στην Παρτιζάν: Σερβικό μέσο αναφέρει ότι ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της ομάδας - iefimerida.gr

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την κατάσταση στην Παρτιζάν διαδέχονται το ένα το άλλο.
Σύμφωνα με το nova.rs, ο Σέρβος προπονητής φέρεται να επιθυμεί την απομάκρυνση του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από την προεδρία της ομάδας.
Το ρεπορτάζ, ωστόσο, δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με το διοικητικό συμβούλιο το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11), διάρκειας δύο ωρών, δεν οδήγησε σε κάποια τελική απόφαση.
