 Συνεχίζεται το θρίλερ στην Παρτιζάν: Σερβικό μέσο αναφέρει ότι ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της ομάδας - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Συνεχίζεται το θρίλερ στην Παρτιζάν: Σερβικό μέσο αναφέρει ότι ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της ομάδας

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την κατάσταση στην Παρτιζάν διαδέχονται το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με το nova.rs, ο Σέρβος προπονητής φέρεται να επιθυμεί την απομάκρυνση του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς από την προεδρία της ομάδας.

Το ρεπορτάζ, ωστόσο, δεν παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με το διοικητικό συμβούλιο το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11), διάρκειας δύο ωρών, δεν οδήγησε σε κάποια τελική απόφαση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παρτιζάν Ζέλικο Ομπράντοβιτς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ