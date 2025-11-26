Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει τρομερή ομάδα και του εύχομαι τα καλύτερα» - iefimerida.gr

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την λήξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR και την ήττα της Παρτιζάν, παραχώρησε δηλώσεις όπου μεταξύ άλλων παραδέχθηκε την ανωτερότητα του «τριφυλλιού».

«Παίξαμε δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο μισό ήταν πολύ καλό μπάσκετ και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς στο τρίτο ματς παίξαμε πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά. Έχουν τρομερή ομάδα και έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ. Συγχαρητήρια και τους εύχομαι τα καλύτερα», είπε ο Ομπράντοβιτς.