 Ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πότε ένας παίκτης του μπορεί να χάσει μια προπόνηση - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πότε ένας παίκτης του μπορεί να χάσει μια προπόνηση

Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

O Ζέλικο Ομπράντοβιτςξεκαθάρισε πως ο ψυχολογικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο σε έναν αθλητή.

Ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, στο πλαίσιο του προπονητικού συνεδρίου της EuroLeague, το οποίο θα διοργανωθεί στις αρχές του Ιουλίου, αναφέρθηκε στον τρόπο που γίνεται σωστά μια προπόνηση.

Ξεκαθαρίζοντας πως τίποτα δεν παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την ψυχολογία σε έναν αθλητή.

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