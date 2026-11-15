Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είμαι χαρούμενος για το πώς παίξαμε για 35 λεπτά -Σημαντικό που επέστρεψαν Ρογκαβόπουλος και Σλούκας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ευχαριστημένος με το πώς έπαιξαν οι παίκτες του για 35 λεπτά, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου για την Basket League.

Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς να... ιδρώσει, επικρατώντας με 78-73 του Κολοσσού Ρόδου για την έβδομη αγωνιστική της Basket League. Σε ένα παιχνίδι που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «άνοιξε» το rotation και έδωσε ευκαιρία σε αρκετούς παίκτες.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε ευχαριστημένος για τον τρόπο που οι παίκτες του αγωνίστηκαν για 35 λεπτά, ενώ σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική η επιστροφή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου σε αγωνιστικό ρυθμό. Τέλος, ανέφερε ότι η ομάδα του πρέπει να δει βίντεο και να δουλέψει, ώστε να βελτιωθεί.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ αποτελούν μόνιμο πρόβλημά μας»

«Παίξαμε αρκετά καλά, πρέπει να διορθώσουμε όμως τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ τα οποία αποτελούν μόνιμο πρόβλημά μας. Παίξαμε καλά στην άμυνά μας. Τα παιδιά προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα και ήταν ευχάριστο να το παρακολουθείς. Η διαφορά των πέντε πόντων στο τέλος δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα, ήμασταν κυρίαρχοι».



Όσον αφορά το πως μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα, ο «Ζοτς» υπήρξε αν μη τι άλλο κατατοπιστικός. «Να δούμε βίντεο και να δουλέψουμε».

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πολύ σημαντική επιστροφή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου»

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ξεχωριστό αν πω ότι δεν είναι εύκολο να παίξουμε τώρα μετά το ματς της Παρασκευής. Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε για 35 απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλά προπονημένη και ξέρει να παίζει. Μοιράζουν καλά την μπάλα και ειδικά για αυτό είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε για 35 λεπτά. Για τα τελευταία πέντε λεπτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο.

Είναι σημαντικό ότι ο Ρογκαβόπουλος μετά από τόσες μέρες αγωνίστηκε. Βλέπω τα στατιστικά και έπαιξε τα περισσότερα λεπτά. Για εμένα, ως προπονητής, είναι ξεχωριστό να βλέπω πως παλεύουν οι παίκτες μου. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Εκτός από τα τελευταία πέντε λεπτά. Θέλω να ξεχωρίσω την άμυνα του Καλαϊτζάκη. Πολύ ξεχωριστή. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του.

Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Σλούκας επέστρεψε. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Είχε επτά ασίστ. Όταν είναι στο παρκέ μας δίνει έξτρα ποιότητα.

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Προσπαθώ να μοιράσω τον χρόνο. Αύριο μετά την προπόνηση έχουμε ταξίδι για την Μπολόνια, παίζουμε την Τρίτη, μετά πάμε Λιθουανία, μετά εδώ το Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τον χρόνο».