Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη και να παίξουμε έξυπνη άμυνα για 40 λεπτά» -Τι είπε ο Ρογκαβόπουλος

Όλα όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR από το «Ελ. Βενιζέλος» ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Euroleague.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11), η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR αναχώρησε για Ιταλία ενόψει του αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια για την 12η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Τρίτης (17/11, 22:00). Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραχωρεί δηλώσεις στο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν το ταξίδι της ομάδας.

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Μεταξύ άλλων, ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό να περιοριστούν τα λάθη και εξήγησε τα δυνατά σημεία της ιταλικής ομάδας, τα οποία, όπως είπε, είναι οι πόντοι στο transition και τα επιθετικά ριμπάουντ.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα και να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα»

«Παίζουν στο transition. Είναι πρώτοι στην Euroleague στους πόντους που πετυχαίνουν στο transition. Είναι επίσης δεύτεροι στα επιθετικά ριμπάουντ. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν πολύ γρήγορους παίκτες και πρέπει να παίξεις έξυπνα, αν δεν θέλεις να τους δώσεις ευκαιρίες να τρέξουν και να πετύχουν εύκολους πόντους».

Όπως είπα, πρέπει να παίξουμε έξυπνα στην άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα και να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

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Ναι, το έχω συζητήσει πολλές φορές. Κάθε φορά που κάνουμε λιγότερα λάθη ελέγχουμε το ματς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε».

Νίκος Ρογκαβόπουλος: «Δεν είμαστε στο 100%, ακόμα είναι πολύ νωρίς»

«Η Βίρτους τρέχει πάνω - κάτω είναι πολυ καλή στους αιφνιδιασμούς. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.Πρέπει να ματσάρουμε το παιχνίδι, να είμαστε έξυπνοι έχουμε τον σωστό ρυθμό και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να μην είμαστε πιο αργοί, ώστε να μη δώσουμε ευκαιρίες για τρανζίσιον. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Πιστεύω ότι για 30 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί. Η Μπαρτσελόνα έδειξε τη δυναμική της και κατάφερε να βρει λύσεις. Χαλαρώσαμε στο 24ο λεπτό.

Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς ένα παιχνίδι και να διατηρείς την ίδια ένταση σε όλη τη διάρκειά του, όμως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην υπάρχει χαλάρωση στο αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά εδώ θέλουν να μπουν στην ομάδα με τον σωστό τρόπο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και, από εκεί και πέρα, όποιος είναι να παίξει, ας παίξει.

Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε στο 100%, καθώς είναι ακόμη πολύ νωρίς. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έχουμε αγωνιστεί ακόμη όλοι μαζί, με πλήρες ρόστερ. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και πιστεύω ότι στη διάρκεια θα βλέπουμε τη βελτίωσή μας».