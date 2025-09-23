Η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας «έστειλε» τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Σε αναζήτηση γκαρντ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με το όνομα του Φρανκ Ντιλικινά να βρίσκεται στο προσκήνιο.
Μάλιστα, κυκλοφορούν και φήμες περί συμφωνίας με την Παρτιζάν, χωρίς να έχουν προκύψει περισσότερες πληροφορίες από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.
Η γαλλική ομοσπονδία το... προχώρησε και έστειλε τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό
Πάντως, η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ δεν «κρατήθηκε» και έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενη ότι ο Ντιλικινά έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό, όπου θα βρει τους συμπατριώτες του Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ.
O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ. Tο 2017 ήταν Νο.8 στο draft από τους Νικς.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο