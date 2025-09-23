Η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας «έστειλε» τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Σε αναζήτηση γκαρντ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με το όνομα του Φρανκ Ντιλικινά να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Μάλιστα, κυκλοφορούν και φήμες περί συμφωνίας με την Παρτιζάν, χωρίς να έχουν προκύψει περισσότερες πληροφορίες από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Η γαλλική ομοσπονδία το... προχώρησε και έστειλε τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

Πάντως, η γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ δεν «κρατήθηκε» και έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενη ότι ο Ντιλικινά έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό, όπου θα βρει τους συμπατριώτες του Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ.

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ. Tο 2017 ήταν Νο.8 στο draft από τους Νικς.