Ομοσπονδία άρσης βαρών για Οδυσσέα Δήμα: Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του -Όσα βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην προπονητή

Τη θέση της για την υπόθεση της σύλληψης του Οδυσσέα Δήμα, για την υπόθεση ντόπινγκ, ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ).

Η ΕΟΑΒ τονίζει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σημειώνει πως ο Οδυσσέας Δήμας (δεν τον κατονομάζει στην ανακοίνωση) δεν έχει «καμία σχέση ή θεσμική ιδιότητα με την Ομοσπονδία», καθώς από το 2025 έχει τιμωρηθεί με 12ετή αποκλεισμό.

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Παράλληλα, η ΕΟΑΒ ανέφερε πως δεσμεύεται«στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και την προάσπιση του καθαρού αθλητισμού».

Να σημειωθεί πως ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είχε επιβάλει πρόστιμο στην ομοσπονδία άρσης βαρών το 2025 (παρακράτηση 48.000 ευρώ), καθώς μέσα σε ένα χρόνο -το 2024- είχαν βρεθεί 8 θετικοί αθλητές.

Από τότε η ομοσπονδία κινούνταν προσεκτικά, με στόχο να καθαρίσει το όνομά της. Η υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα, συνεργάτη της ομοσπονδίας μέχρι την τιμωρία του από τον ΕΟΚΑΝ πέρυσι τον Μάιο, δεν εμπλέκεται, προς το παρόν τουλάχιστον, με την ομοσπονδία.

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Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου.

Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της Ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος.

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Η Διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη.

Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας. Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β.»

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2026. Παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στην κατοικία του προπονητή, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν 15.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, αλλά και δεκάδες κουτιά και αμπούλες με σκευάσματα που φέρουν ενδείξεις αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών.

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Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

69 αμπούλες «Testis Compositum N»

17 κουτιά «Actovegin», με αμπούλες των 2 ml

Δύο κουτιά «Turinabol», με 60 κάψουλες το καθένα

Τέσσερα κουτιά «Deca Rapid-100»

Εννέα κουτιά «Testosterone Propionate», καθώς και επιπλέον αμπούλες τεστοστερόνης

Αμπούλες «Testosterone Suspension»

Φιαλίδια «Retatrutide 30mg», «GHK-CU 100mg», «Prostamax» και «GLP-3 Agonist»

Αμπούλες με άγνωστο διαφανές και λευκό υγρό

Πλήθος συριγγών και βελόνων μιας χρήσης

Λέων: «Απαγορευμένες ουσίες κατασχέθηκαν από το σπίτι του Δήμα»

Ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, Γρηγόρης Λέων, αναφέρθηκε στην τιμωρία της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για την υπόθεση του 2024.

«Το 2024 πιάσαμε 8 αθλητές με απαγορευμένες ουσίες από την άρση βαρών και ο Γιάννης Βρούτσης επέβαλε για πρώτη φορά πρόστιμο, πέρα από τις προβλεπόμενες ποινές, καθώς είχαν ξεπεράσει κάθε όριο θετικών (δειγμάτων), και δώσαμε τεράστια μάχη με την Οικονομική Αστυνομία για να φτάσουμε στα σημερινά αποτελέσματα» ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο «Live News» του Mega.

«Έχουμε έναν κατάλογο με 1.000 απαγορευμένες ουσίες. Αυτά που βρέθηκαν είναι μέσα στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών» ξεκαθάρισε ο Γρηγόρης Λέων για τις έρευνες στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα.