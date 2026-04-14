 Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη στην Κεφαλονιά: Δεν είναι εν ενεργεία αθλητής μας - iefimerida.gr
Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη στην Κεφαλονιά: Δεν είναι εν ενεργεία αθλητής μας

Άρση Βαρών
Άρση Βαρών
Ανακοίνωση για τον 26χρονο που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά εξέδωσε η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Ειδικότερα, κάνει γνωστό ότι πρόκειται για πρώην αθλητή της, ο οποίος δεν έχει ενεργό αθλητικό δελτίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος είχε διακριθεί στο παρελθόν με την εθνική ομάδα στις μικρές κατηγορίες, κατηγορείται μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες για έκθεση σε κίνδυνο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως "αθλητής της άρσης βαρών" αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

