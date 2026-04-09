Δεν κατέβαινε ποτέ σε αγώνες την Κυριακή -Ο Ολυμπιονίκης που αγωνιζόταν για τον Θεό και μετά τον αρνήθηκε - iefimerida.gr

Ο Τζόναθαν Έντουαρντς, γεννημένος στις 10 Μαΐου του 1966, είναι Βρετανός πρώην αθλητής του άλματος εις τριπλούν, στο οποίο υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης, παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης.

Από το 1995 κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα με 18,29 μέτρα. Έχοντας κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Αγώνες της Βρετανικής Κοινοπολιτειας του 1990 στο Όκλαντ, είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 σε εξαιρετική κατάσταση - μόνο για να αποτύχει να προκριθεί στον τελικό, καταφέρνοντας το καλύτερο μόλις στα 15,76 μέτρα. Μέσα στο μήνα είχε πηδήξει 17,34 μέτρα και κέρδισε τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Στίβου στην Αβάνα.



