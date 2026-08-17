Ολυμπιακός: Υπέγραψε ο Φρόιλερ και ανακοινώνεται την Δευτέρα (17/8) για να μπει άμεσα στις προπονήσεις - iefimerida.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις, υπέγραψε για δύο χρόνια και ξεκινά προπονήσεις.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό, καθώς απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

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Ο 34χρονος Ελβετός μέσος, ο οποίος βρίσκεται από το Σάββατο στην Ελλάδα, πέρασε την Κυριακή με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Η συμφωνία του Ολυμπιακού για Φρόιλερ

Η συμφωνία του Φρόιλερ με τους Πειραιώτες έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ξεπερνούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο έμπειρος χαφ έχει δουλέψει σε ατομικό επίπεδο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ, ωστόσο το διάστημα που παρέμεινε χωρίς ομάδα σημαίνει πως θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας.

Για τον λόγο αυτό ο Φρόιλερ αναμένεται από τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, όπου θα ξεκινήσει άμεσα δουλειά υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το τεχνικό επιτελείο θα αξιολογήσει την κατάστασή του και θα αποφασίσει εάν χρειάζεται συμπληρωματικό ατομικό πρόγραμμα προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος.