Ολυμπιακός: Τι συνέβη πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ποιοι μίλησαν - iefimerida.gr

Δεν αποτελεί πλέον και μεγάλη είδηση ότι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μίλησαν μεταξύ τους και είπαν ειλικρινείς κουβέντες.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει γίνει αυτό αρκετές φορές, γιατί είναι μία σεζόν με αρκετά σκαμπανεβάσματα και αυτό έχει φέρει μία όχι σταθερή πορεία των «ερυθρόλευκων».

Γι' αυτό και υπήρξαν αρκετά αρνητικά αποτελέσματα, κακές εμφανίσεις, κακή πορεία και μετά απ' όλες αυτές τις στιγμές οι Πειραιώτες είχαν μεταξύ τους κουβέντες για να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα τους και να το αλλάξουν στα επόμενα ματς. Στην Ευρώπη αυτό πέτυχε, αφού ήρθαν οι τρεις διαδοχικές νίκες και η πρόκριση στα playoffs του Champions League, σε μία δύσκολη κλήρωση που είχε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για τη League Phase.

