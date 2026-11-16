Τέλος για προσωπικούς λόγους από τον Ολυμπιακό ο Κόντσαρ -Τι περιμένουν οι «ερυθρόλευκοι» όσον αφορά την αγορά

Ο Τζον Κόντσαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό για προσωπικούς λόγους και οι Πειραιώτες έχουν ακόμα μια αποστολή στην αγορά.

Ολυμπιακός και Τζον Κόντσαρ θα ακολουθήσουν διαφορετική διαδρομή, με τον Αμερικανό να λύνει το συμβόλαιό του. Η θητεία του αποδείχθηκε πολύ σύντομη, όπως σας είχαμε προϊδεάσει και στο iefimerida από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

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Ο Κόντσαρ ένιωθε ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον ρόλο του και στη νέα πόλη, ερχόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη από το NBA.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου έδωσε να αποτελέσω μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου, αλλά και για τον απόλυτο σεβασμό που έδειξε στην επιθυμία μου να αποχωρήσω.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ένιωσα τη στήριξη και την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας και αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δυστυχώς, προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω την παρουσία μου εδώ. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που πρέπει να κάνω.

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Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν» ήταν τα λόγια του Κόντσαρ που συνόδευσαν την ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Ο Κόντσαρ αγωνίστηκε 34'34'' συνολικά, σε δύο παιχνίδια στην EuroLeague με Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι, μετρώντας 0/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο, 2 μπλοκ, ένα λάθος συνολικά.

Ο Ολυμπιακός στην αγορά για μεταγραφή ή μεταγραφές

Το ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά δεν αποτελεί είδηση. Εδώ και μέρες είναι γνωστό, μετά τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο, ότι οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν γκαρντ για να τον αντικαταστήσουν.

Ο Κόντσαρ ήταν μια προσθήκη ανεξάρτητη του Μοντέρο, είχε έρθει για να αγωνιστεί μαζί με τον Δομινικανό για να λύσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού στο φτερό. Κάτι που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του θα πρέπει να ψάξουν τα στοιχεία που χάνουν με την αποχώρησή του.

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Ο Ολυμπιακός περιμένει εδώ και μερικές μέρες να δει πώς θα ολοκληρωθεί το θέμα του Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, έχοντας καταθέσει μια σημαντική προσφορά οικονομικά, αλλά με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του.

Από εκεί και πέρα θα αναγκαστεί να κινηθεί στην αγορά της Ευρώπης, προσπαθώντας να σπάσει κάποιο συμβόλαιο, γεγονός εξίσου δύσκολο. Παίκτες έχουν προταθεί το τελευταίο διάστημα και ο Ολυμπιακός δε βιάστηκε, αλλά από Δευτέρα, μετά και την ήττα στον Άρη… ανάβει τις μηχανές για προσθήκη ή προσθήκες, αναμένοντας και την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη δράση, είτε με τη Ρεάλ, είτε με την Καρδίτσα στο τέλος της εβδομάδας.

Ωστόσο, έχει να σκεφτεί και τον περιορισμό της EuroLeague. Οι Πειραιώτες έχουν εγγράψει ήδη 17 παίκτες. Κάτι που σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να βάλει ακόμα τρεις στο ρόστερ του για την Ευρώπη, ενώ έχει εξαντλήσει και τις αλλαγές του για τον πρώτο γύρο της Basket League.

Όπως και να 'χει, ο Ολυμπιακός... τρέχει να τελειώσει με την υπόθεση της προσθήκης στα γκαρντ, μιας και η καταπόνηση των παικτών και το σφιχτό rotation επιβαρύνει τους ήδη υπάρχοντες του ρόστερ.