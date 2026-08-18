Ολυμπιακός: Συγκινεί ο Τικνιζιάν με το «αντίο» του στον Ερυθρό Αστέρα -«Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για οποιονδήποτε μέσα στο γήπεδο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο, ο Ναΐρ Τικνιζιάν αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Από το πρωί της Τρίτης (18/8), ο Ναϊρ Τικνιζιάν αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» δαπάνησαν περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να κάνουν δικό τους τον Αρμένιο, ο οποίος έρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα για να διαδεχθεί τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 27χρονος αριστερός οπισθοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 χρόνων, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται στα 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Με έναν πολύ συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε την πρώην ομάδα του, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για έναν χρόνο.

Το συγκινητικό «αντίο» του Ναΐρ Τικνιζιάν στον Ερυθρό Αστέρα

«Κλαίω γιατί ήμουν πάντα ειλικρινής εδώ.

Ήμουν έτοιμος να πεθάνω για τον οποιονδήποτε μέσα στο γήπεδο.

Δεν πήγαν όλα πάντα όπως θα ήθελα, αλλά σας ευχαριστώ.

Ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους».