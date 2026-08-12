Ολυμπιακός: Η «συγγνώμη» του Ρέτσου και το... «δεν θα τρελαθούμε» του Μεντιλίμπαρ [βίντεο] - iefimerida.gr

Τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και ο αρχηγός του, Παναγιώτης Ρέτσος, μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν.

Ο Ολυμπιακός δεν θα βρεθεί στο Champions League για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς αποκλείστηκε στην Ολλανδία από τη Ναϊμέγκεν. Στο στρατόπεδο των Πειραιωτών η απογοήτευση είναι εμφανής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προσπαθεί να κρατήσει την ηρεμία.

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Ο Παναγιώτης Ρέτσος, από την άλλη, ζήτησε «συγγνώμη» και μίλησε για «τεράστια απογοήτευση» μετά τον αποκλεισμό.

Παναγιώτης Ρέτσος: «Οφείλουμε μια συγγνώμη»

Οι δηλώσεις του Ρέτσου στο MEGA: «Δύσκολη νύχτα, απογοήτευση τεράστια, δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Συγγνώμη! Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας, στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί μας. Αξίζουμε να παίζουμε στο Champions League, όπως το κάναμε πέρυσι. Πρέπει να δούμε τι φταίει, να προχωρήσουμε για να δώσουμε ό,τι πρέπει.

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»Προηγηθήκαμε, είχαμε ελπίδες, σαστίσαμε στο 1-1, η αποβολή δεν μας τάραξε, μας επηρέασε κάπως, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτή την απόφαση. Δεν ήμασταν η ομάδα που κυριαρχεί και παίζει επιθετικά. Δεν είμαστε 100% έτοιμοι, δεν θέλω δικαιολογίες όμως, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, να σηκωθούμε άμεσα.

Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη θέληση, το βλέπω στις προπονήσεις. Όλοι βάζουν την ομάδα πάνω απ’ όλα, δεν έχει αρνηθεί κανείς να παίξει. Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνεργασίες μας, να μπουν και οι νέοι παίκτες στην ομάδα. Δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα και στο Europa League, όταν έρθει η ώρα».



Μεντιλίμπαρ: «Ξέραμε ότι έχουμε και το Europa League»

Από την πλευρά του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν επιβάλαμε τον ρυθμό μας. Βάλαμε το γκολ και νομίζαμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι το τέλος.

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»Στη συνέχεια δεχθήκαμε το γκολ του αντιπάλου, μετά την αποβολή του Φορτούνη δυσκολευτήκαμε πολύ, έπρεπε να αμυνθούμε, όμως δεν αντέξαμε στο τέλος.

Ξέραμε από πριν πώς έχει η κατάσταση, δεν θα τρελαθούμε, γνωρίζαμε από πριν ότι έχουμε τη League Phase του Europa League, θα περιμένουμε την κλήρωση.



Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο που η προετοιμασία δεν βοηθάει κανέναν, παίκτες που έκαναν προετοιμασία φεύγουν και έρχονται άλλοι που δεν έκαναν προετοιμασία, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα.



Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες μας, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Κάναμε την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι μας».