Ο Ολυμπιακός στο τοπ-100 των ακριβότερων συλλόγων στον κόσμο - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 100η θέση με τους ακριβότερους συλλόγους στον κόσμο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Τransfermarkt.

Ο νταμπλούχος Ελλάδας με εκτιμώμενη αξία 111,90 εκατομμύρια ευρώ, είναι ο 100ος πιο ακριβός σύλλογος στον κόσμο και η μοναδική ελληνική ομάδα η οποία βρίσκεται στο σχετικό τοπ-100.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο πίσω από τους «Ερυθρόλευκους» και στη 119η θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 93,40 εκατομμύρια ευρώ εκτιμώμενη αξία, μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι 123ος-92,38 εκατομμύρια ευρώ.



Τέταρτη πιο ακριβή ελληνική ομάδα και 163η στον κόσμο είναι η ΑΕΚ (69,58 εκατομμύρια ευρώ), ενώ την πρώτη ελληνική πεντάδα ολοκληρώνει ο Άρης, ο οποίος είναι 249ος (40,50 εκατομμύρια ευρώ).

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, μπροστά από την 2η Άρσεναλ (1,33 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ το βάθρο ολοκληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι (1,23 δισεκατομμύρια ευρώ).



Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης:

Λίβερπουλ (4η- 1,12 δισ. ευρώ)

Μπαρτσελόνα (5η-1,11 δισ. ευρώ)

Τσέλσι (6η-1,08 δισ. ευρώ)

Παρί Σεν Ζερμέν (7η-1,07 δισ. ευρώ)

Μπάγερν (8η-905,15 εκατ. ευρώ)

Τότεναμ (9η- 891,10 εκατ. ευρώ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (10η-723,20 εκατ. ευρώ)