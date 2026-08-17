Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Τικνιζιάν, πιο κοντά ο Γκονζάλες - Οι εξελίξεις στα μεταγραφικά - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός προχωρά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τον Ναγιαΐρ Τικνιζιάν να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και την υπόθεση του Αρμάντο Γκονζάλες να παρουσιάζει σημαντική κινητικότητα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα για την ενίσχυση του ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Ο Ναγιαΐρ Τικνιζιάν βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Ερυθρό Αστέρα, την ώρα που από το Μεξικό προκύπτουν νέες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Αρμάντο Γκονζάλες.

Στην Αθήνα για τα τυπικά ο Τικνιζιάν

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ναγιαΐρ Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ, που προορίζεται για αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο διεθνής Αρμένιος έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας (17/8), με πτήση από το Βελιγράδι, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

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Ο Τικνιζιάν προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη Σερβία, με 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ένα γκολ και επτά ασίστ. Μάλιστα, τη φετινή περίοδο αγωνίστηκε τόσο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όσο και στα προκριματικά του Champions League.

Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών, ενώ το κόστος της μεταγραφής του από τον Ερυθρό Αστέρα αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τινιζιάν μίλησε κατά την άφιξή τους και τόνισε πως: «Αισθάνομαι καλά, ήρθα σε μια τεράστια ομάδα, είμαι συγκεντρωμένος και σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι στις 22 Αυγούστου (σ.σ. με τον Ατρόμητο για την Superleague) και ελπίζω αύριο να προπονηθώ με τη νέα μου ομάδα». Παράλληλα, τόνισε πως ήρθε στον Ολυμπιακό για τους τίτλους, σε σχετική ερώτηση.

Πιο κοντά στον Ολυμπιακό ο Γκονζάλες

Την ίδια στιγμή, σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν και στην υπόθεση του Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος επιθετικός δεν χρησιμοποιήθηκε στην αναμέτρηση της Τσίβας με τη Σάντος Λαγκούνα, την οποία η ομάδα του κέρδισε με 1-0, παραμένοντας στον πάγκο.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μεξικανικά ΜΜΕ, τα οποία τη συνδέουν με το ενδεχόμενο μεταγραφής του. Μάλιστα, κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο ο Γκονζάλες έχει θερμό εναγκαλισμό με τον προπονητή του, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα σχετικά σενάρια.

Παράλληλα, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή βρίσκεται από την Κυριακή (16/8) στην Ελλάδα για συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Η νέα πρόταση των «ερυθρόλευκων»

Η πρώτη επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού προς την Τσίβας ξεπερνούσε ελαφρώς τα 6 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ωστόσο απορρίφθηκε, με τη μεξικανική ομάδα να παραπέμπει αρχικά στη ρήτρα των 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη συνέχεια, όμως, τα δεδομένα φαίνεται πως διαφοροποιήθηκαν, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει την προσφορά του κατά περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της, η Τσίβας φέρεται να επιθυμεί τη διατήρηση ποσοστού μεταπώλησης, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να προβλέπονται και μπόνους επίτευξης στόχων.

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Το προφίλ του Αρμάντο Γκονζάλες

Ο Γκονζάλες έχει ύψος 1,79 μ., είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει ταχύτητα και ευελιξία, συμμετέχοντας ενεργά στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Τα χαρακτηριστικά του διαφέρουν από εκείνα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει διαφορετικές επιλογές στον Μεντιλίμπαρ για τη γραμμή κρούσης.

Ο 23χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τσίβας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029 και αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024.

Στην τελευταία Κλαουσούρα του Μεξικού σημείωσε 12 γκολ σε 17 συμμετοχές και αναδείχθηκε MVP, ενώ είχε πετύχει άλλα 12 γκολ στην Απερτούρα του 2025, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ.

Ο Γκονζάλες δεν έχει αγωνιστεί μέχρι σήμερα εκτός Μεξικού και, εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, θα κάνει για πρώτη φορά το βήμα στην Ευρώπη.