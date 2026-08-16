Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έρχεται στην Αθήνα τη Δευτέρα ο Τικνιζιάν για να υπογράψει - Το deal με τον Ερυθρό Αστέρα - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ναγιαΐρ Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό, με τον Αρμένιο μπακ να αναμένεται το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ναγιαΐρ Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ.

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Ο Αρμένιος διεθνής αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας (17/8) στις 08:55, ταξιδεύοντας μέσω Βελιγραδίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αποφασιστικά για τον Τικνιζιάν και κατάφερε να βρει τη «χρυσή τομή» με τον Ερυθρό Αστέρα, ανεβάζοντας την προσφορά του για να κλείσει τη συμφωνία.

Το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες προβλέπει την καταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους.

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Όσον αφορά τη συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο Τικνιζιάν αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, στο οποίο θα υπάρχει οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Οι ετήσιες απολαβές του, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, θα φτάνουν τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 27χρονος, ύψους 1,81 μ., προορίζεται για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας του Ολυμπιακού, με την άφιξή του στην Ελλάδα να αποτελεί πλέον το επόμενο βήμα πριν από την ολοκλήρωση και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του.