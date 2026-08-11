Ολυμπιακός: Οριστικά στη League Phase του Europa League - Οι ημερομηνίες-κλειδιά - iefimerida.gr

Τι περιμένει τον Ολυμπιακό στο Europa League μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.

Δε τα κατάφερε απέναντι στη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε στη ρεβάνς, αλλά γνώρισε την ανατροπή από τους Ολλανδούς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

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Παρότι αποχαιρέτησε από τον τρίτο προκριματικό, ωστόσο, θα βρεθεί απευθείας στη League Phase του Europa League, όπου θα διεκδικήσει μία μεγάλη πορεία. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, πρέπει να γίνουν αλλαγές και να βελτιωθεί σημαντικά.

Ολυμπιακός: Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Europa League

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό του μέλλον, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου, αφού ολοκληρωθούν και τα playoffs όλων των διοργανώσεων.

Η πρώτη αγωνιστική θα λάβει χώρα στις 16-17 Σεπτεμβρίου, ενώ η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου.

Ολυμπιακός: Ξέρει ήδη τους 14 πιθανούς αντιπάλους του

Από τους 35 πιθανούς αντιπάλους του, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη τους 14 και περιμένει να μάθει τους άλλους 21. Αυτοί θα προκύψουν φυσικά από τη διαδικασία των playoffs.

Ο ίδιος θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αν και αυτό δε σημαίνει πως δε θα αντιμετωπίσει αντίπαλο από αυτό.

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Προς το παρόν έχουν προκριθεί: