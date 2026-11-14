Ολυμπιακός: Η δυσκολία στην προσαρμογή δημιουργεί σκέψεις αποχώρησης στον Τζον Κόντσαρ

Ο Τζον Κόντσαρ κάνει σκέψεις ακόμα αποχώρησης από τον Ολυμπιακό, μετά από μόλις δύο συμμετοχές στην EuroLeague.

Ο Τζον Κόντσαρ μπορεί να ήρθε πριν από μερικές στον Πειραιά, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ωστόσο η θητεία του μπορεί να αποδειχθεί σύντομη. Ο λόγος έχει να κάνει με την προσαρμογή του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος δείχνει να μην μπορεί να εγκλιματιστεί.

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Κάτι που του δημιουργεί πίεση ως προς αυτά που κάνει ο ίδιος στο παρκέ και του δημιουργεί σκέψεις για αποχώρηση. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, μιας και οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού καθώς και το προπονητικό σταφ κάνει προσπάθειες για να του εξηγήσει ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσαρμοστεί εντελώς.

Η δυσκολία που προέκυψε για τον Κόντσαρ λόγω των αλλαγών του Ολυμπιακού στην Basket League

Ο ίδιος βγήκε πρώτη φορά από τις ΗΠΑ και δε νιώθει άνετα με τον ρόλο του. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, ένεκα των αλλαγών, να τον δηλώσει στην Basket League, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την προσαρμογή του. Με τον ίδιο να φαίνεται πως σκέφτεται πολύ σοβαρά τον τερματισμό της συνεργασίας με τους Πειραιώτες και την επιστροφή στην πατρίδα του.

Στα δύο παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι, έχει σημειώσει 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Με το σταφ των «ερυθρολεύκων» να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να τον μεταπείσει, καθώς τον θέλει στο ρόστερ.