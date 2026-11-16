Τον θυμάστε στον Ολυμπιακό; Σήμερα έχει μια μικρή κτηνοτροφική αυτοκρατορία [εικόνες & βίντεο]

Από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές, σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Όσκαρ Ρενέ Καρντόσο, γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό ως «Tacuara» και στην Ελλάδα από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους επιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Παραγουάης.

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