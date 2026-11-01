Από τον Μάρκο Σίλβα στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Ο Ολυμπιακός τρέχει σερί εννέα νικών μετά από δέκα χρόνια - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός μετράει εννέα σερί νίκες με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του, κάτι που είχε δέκα χρόνια να συμβεί.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς είχε τεράστια σημασία με τον τρόπο που ήρθε για τους Πειραιώτες. Το αδιανόητο θρίλερ τελικά κρίθηκε από το buzzer beater του Πέδρο Μαρτίνς και έτσι η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί της.

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Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μετράει μόνο νίκες σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις. Η αρχή έγινε απέναντι στη Γιαγκελόνια για το Europa League και έκτοτε οι «ερυθρόλευκοι» δε σταματούν να κερδίζουν.

Κάνοντας το απόλυτο σε Super League, Europa League και Κύπελλο.

Το σερί του Ολυμπιακού με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

EL: Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

SL: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-1

SL: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

EL: Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1

SL: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2

EL: Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0

SL: Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0

ΚΥΠ: Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2

SL: Κηφισιά - Ολυμπιακός 2-3

Από τον Μάρκο Σίλβα στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, ο Ολυμπιακός είχε δέκα χρόνια να τρέξει τέτοιο σερί. Συγκεκριμένα ήταν ο Μάρκο Σίλβα στον πάγκο του και από τον Φεβρουάριο της σεζόν 2015-16, έβαλε τους Πειραιώτες σε τροχιά νικών, φτάνοντας τις εννέα.

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Η αρχή είχε γίνει με ένα παιχνίδι απέναντι στη Βέροια, ακολούθησε ο ημιτελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ενώ στο δεύτερο ματς των ημιτελικών, οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί με 2-1 στο 89' και το παιχνίδι διακόπηκε λόγω επεισοδίων για να κατοχυρωθεί με 3-0.

Το σερί «έσπασε» από την ΑΕΚ τότε, στον τελικό του Κυπέλλου στο ΟΑΚΑ.

Το σερί του Ολυμπιακού με Μάρκο Σίλβα τη σεζόν 2015-16